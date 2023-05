Emmanuel Macron se rend à Dunkerque pour annoncer l'implantation d'une gigafactory de batteries électriques

C'est une méga-usine de batteries électriques du groupe taiwanais Prologium qui est sur le point de s'installer sur le port de Dunkerque. Emmanuel Macron, en déplacement dans le Nord, s'apprête à l'annoncer ce vendredi. Cette gigafactory permettra la création de 3.000 emplois. François Lavallée, président de la Chambre de commerce de Dunkerque se dit très satisfait. "C'est une très bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir remettre des salariés à l'emploi, des gens qui sont au chômage vont retrouver du travail", indique-t-il.

Une industrie verte, décarbonée, respectueuse de l'environnement

Et d'insister sur "la culture de l'industrie", présente depuis "longtemps" à Dunkerque et qu'il souhaite "perdurer". Au contraire de "l'industrie noire, les métaux et le charbon". L'avenir est donc incarnée par l'industrie verte, décarbonée et respectueuse de l'environnement, explique Patrice Vergriete, maire de Dunkerque. "Il faut assumer le fait qu'une partie de l'industrie d'aujourd'hui, celle du 20e siècle, n'a pas vocation à perdurer. Il faut faire le pari de celle de demain", assure-t-il.

Selon l'édile, il s'agit également d'un "enjeu majeur" pour l'ensemble de nos concitoyens. "Cela permet d'améliorer la qualité de l'air, de créer des emplois et de donner une nouvelle dynamique à notre agglomération". Celle-ci deviendra ainsi un cluster de la batterie électrique puisqu'elle abritera deux gigafactory d'ici à 2027 (Prologium et Verkor) au sein desquelles 6.000 emplois sont prévus. L'enjeu, désormais, est d'embaucher, former et surtout attirer les jeunes dans le milieu de l'industrie.