Nord : un corps découvert dans un jardin après la disparition inquiétante d'une femme

Le parquet de Dunkerque a ouvert une enquête pour meurtre après avoir découvert un corps ce dimanche à Saint-Pol-sur-Mer (Nord), enterré dans le jardin du domicile d'une femme dont le frère avait signalé samedi la disparition inquiétante.

Un corps a été découvert dimanche à Saint-Pol-sur-Mer (Nord), enterré dans le jardin du domicile d'une femme dont le frère avait signalé samedi la disparition inquiétante, a appris l'AFP du parquet de Dunkerque, qui a ouvert une enquête pour meurtre.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Samedi en début d'après-midi, "un homme s'est présenté dans un service de police afin de signaler la disparition inquiétante de sa soeur, âgée de 58 ans", a dit à l'AFP la procureure de Dunkerque Charlotte Huet, confirmant des informations du quotidien régional La Voix du Nord.

"Une garde à vue est en cours" a-t-elle ajouté, sans vouloir s'étendre davantage sur le sujet dans l'immédiat: "Les investigations doivent se poursuivre en préservant leur confidentialité, afin de garantir leur efficacité".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Mais "les premières constatations et le recueil de premiers témoignages ont justifié que le parquet de Dunkerque ouvre une enquête pour meurtre", a souligné Mme Huet. "Des examens médico-légaux vont être réalisés afin, d'une part, de confirmer l'identité du corps retrouvé, et, d'autre part, de déterminer la date et les circonstances du décès de la victime", a encore expliqué la procureure de Dunkerque.