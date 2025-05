Macron refuse une nationalisation d'ArcelorMittal et assure que les sites de Dunkerque et Fos seront «sauvés»

Article Suggestions

Emmanuel Macron était l'invité ce mardi soir de TF1. Le chef de l'État s'est exprimé sur l'actualité nationale et internationale. Interrogé par la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, le président de la République a assuré ne "pas nationaliser ArcelorMittal" et que les sites de Dunkerque et Fos seront tout de même "sauvés".