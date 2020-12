Attentat de la basilique de Nice : Brahim Aouissaoui mis en examen et écroué

Brahim Aouissaoui, le Tunisien de 21 ans soupçonné d'avoir commis l'attentat de la basilique de Nice qui a fait trois morts le 29 octobre, a été mis en examen notamment pour "assassinats" et écroué, a indiqué lundi le parquet national antiterroriste. Gravement blessé lors de son interpellation et testé positif au coronavirus, le jeune homme avait été transféré début novembre d'un hôpital niçois à un hôpital de la région parisienne. Son état de santé s'est amélioré récemment, permettant son interrogatoire par un juge d'instruction antiterroriste et sa mise en examen.

