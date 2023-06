Attaque au couteau : à Annecy, l'heure est au recueillement

Trois jours après l'attaque au couteau, l'heure est au recueillement à Annecy. La mairie organise ce dimanche, en fin de matinée, un rassemblement citoyen en soutien aux victimes et à leurs proches. Le pronostic vital des deux adultes et quatre enfants blessés n'est plus engagé, mais sur place, l'émotion est encore très forte.

Certains déposent des oursons en peluche, d'autres s'assoient sur les bancs. Ce matin encore, Annéciens et Annéciennes se recueillent en silence près des toboggans de l'aire de jeux qu'ils connaissent si bien, désormais triste chemin de croix. "J'y joue depuis que je suis toute petite, je l'ai connu avec des vieilles balançoires. C'est l'endroit où rien ne pouvait se passer", se souvient une habitante.

"Un lieu où doit régner l'innocence"

"Ce qui s'est passé est vraiment un cauchemar, c'est là où j'emmène mon fils depuis sa naissance. J'ai envie de pleurer parce que c'est un lieu où doit régner l'innocence et non ce qui s'est passé jeudi matin", ajoute une autre, des sanglots dans la voix. "Quand on a des enfants, on ne peut pas s'empêcher de se mettre à la place des parents à qui c'est arrivé. C'est inimaginable", insiste une Annécienne.

Seuls les rires des enfants déjà de retour viennent rompre la quiétude du parc, précisément là où se tiendra tout à l'heure le rassemblement en soutien aux victimes. "Nous avons reçu beaucoup de demandes de personnes, qui voulaient se réunir spontanément", explique Alexandre Mulatier-Gachet, premier adjoint à la mairie d'Annecy. "Il y aura une chanteuse d'Annecy qui va venir avec une boîte à musique et va chanter une chanson, ce sera vraiment un moment émouvant. La vie continue, mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé lors de cet événement dramatique."

En ultime hommage, une fresque pleine de couleurs confectionnées par deux artistes mexicains, sera également dévoilée. La mairie s'attend à un rassemblement de quelques milliers de personnes. Concernant l'enquête, l'agresseur a été mis en examen pour tentatives d'assassinat et placé en détention, même si ses motivations restent encore inconnues.