Légion d'honneur : Christian Clavier, Dominique de Villepin, le héros Henri... Qui est décoré ce 14-Juillet ?

Comme chaque année, à l'occasion du 14-Juillet, plusieurs personnalités de la société civile et politique, mais aussi des artistes sont décorés de la Légion d'honneur. Ce vendredi a donc été publiée au Journal officiel la promotion 2023. Au total, 358 personnes sont distinguées.

Le journaliste Arman Soldin décoré à titre posthume

On retrouve notamment Henri d'Anselme, qui s'est fait connaître comme l'homme au sac à dos lors de l'attaque au couteau à Annecy en juin, ainsi que deux autres personnes intervenues lors du drame, Yassim Bounemoura et Georges Guerdner. Le journaliste de l'AFP Arman Soldin, tué en Ukraine le 9 mai 2023, est décoré chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume, selon le script du Journal officiel.

Parmi les autres personnalités distinguées, le cru du 14-Juillet compte l'écrivain Giuliano Da Empoli, Grand Prix de l'Académie française pour "Le Mage du Kremlin" et la chanteuse Sheila, décorée officier. Toujours dans le monde des arts, l'acteur Christian Clavier est promu au grade d'officier et le réalisateur Michel Hazanavicus, à qui l'on doit notamment The Artist, est élevé au grade de chevalier.

Deux anciens ministres d'Emmanuel Macron décorés

Du côté du sport, la championne du monde de boxe Sarah Ourahmoune est décorée officier, tout comme le président du Stade Toulousain Didier Lacroix, promu au grade de chevalier.

Côté politique, la Légion d'Honneur récompense notamment l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, "promu directement commandeur comme le permet le code de la Légion d'honneur pour récompenser des carrières hors du commun". Jean-François Copé reçoit quant à lui le grade de chevalier. François de Rugy et Annick Girardin, tous deux anciens ministres d'Emmanuel Macron sont également décorés.