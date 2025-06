«Métaphysique des tubes» d'Amélie Nothomb : l'adaptation en film d'animation, mercredi en salles

Le film d'animation "Amélie et la métaphysique des tubes" adapté de l'œuvre quasi éponyme d'Amélie Nothomb sort mercredi en salle. Salué à Cannes et à Annecy, il recréé l'univers surréaliste de l'autobiographie de l'auteure à succès.

L'adaptation en film d'animation, destinée aux petits comme aux adultes, de "Métaphysique des tubes" d'Amélie Nothomb, sort mercredi dans les salles françaises.

Prix du jury à Annecy

Le film, réalisé par Maïlys Vallade et Liane-Cho Han, a été présenté en séance spéciale au Festival de Cannes en mai et a remporté le prix du public au Festival international du film d'animation d'Annecy en juin. Récit onirique, "Amélie et la métaphysique des tubes" s'attache à recréer l'univers quelque peu surréaliste de cette autobiographie de la toute petite enfance, passée au Japon, de l'autrice star.

"Dès le départ, tout le monde nous a dit que le roman, conte philosophique de la petite enfance de zéro à trois ans, était inadaptable", sourit Maïlys Vallade, dans un entretien à l'AFP. "C'est un livre qui déchaîne les passions, beaucoup de gens l'ont lu ou s'en font une idée". Pour s'adresser à tous, "on a fait le choix d'être dans une grammaire cinématographique à hauteur d'enfant, tout en développant des notions matures, philosophiques".

Un film réalisé intégralement en France

Le duo de réalisateurs a travaillé pendant sept ans, principalement à l'écriture et la réécriture de l'adaptation et de la voix off qui berce les images, très colorées. Pour convaincre Amélie Nothomb de les laisser adapter son œuvre, les cinéastes lui ont écrit une lettre, manuscrite.

Par sa maison d'édition, "elle nous a fait répondre que ses livres sont ses enfants, et leurs adaptations sont ses petits-enfants. Elle ne souhaite pas participer à l'éducation de ses petits-enfants". Dès lors, les réalisateurs avaient carte blanche. Particularité du film, il a été fabriqué entièrement en France, avec une équipe d'environ 150 personnes.

Autrice star des lettres francophones, la Belge Amélie Nothomb a peu été adaptée à l'écran. Porté au cinéma par Alain Corneau, "Stupeurs et tremblements" a valu en 2004 le César de la meilleure actrice à Sylvie Testud.