EN DIRECT - Attaque au couteau à Annecy : quatre enfants en bas âge blessés, le suspect interpellé… Ce que l'on sait

Quatre enfants et un adulte ont été blessés jeudi matin dans un parc d'Annecy par un homme qui a été interpellé par les forces de l'ordre, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter. Le pronostic vital est engagé pour certaines les victimes. Le suspect a été blessé par les forces de l'ordre lors de son interpellation. Il est actuellement en garde à vue pour tentative d'assassinat.

Plusieurs personnes dont des enfants ont été blessés par un individu armé d’un couteau dans un square à Annecy. L’individu a été interpellé grâce à l’intervention très rapide des forces de l’ordre. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 8, 2023

Les principales informations à retenir : Un homme a attaqué plusieurs personnes à l'arme blanche ce jeudi à Annecy sur le Pâquier

Quatre enfants et un homme âgé ont été blessés

Le pronostic vital est engagé pour plusieurs les victimes.

Le suspect a été blessé par les forces de l'ordre au moment de son interpellation

Une attaque dans une aire de jeux pour enfants

Les faits se sont déroulés dans une aire de jeux pour enfants sur le Pâquier, une grande esplanade d'herbe de 7 hectares au bord du lac d'Annecy. Vers 9h45, le suspect s'est approché de cet endroit, où se trouvaient enfants, assistantes maternelles, parents et grands-parents. Il a sauté la barrière de cette aire de jeux de 10 mètres sur dix. Selon certains témoins, l'homme s'est mis à crier et s'est brutalement jeté sur les poussettes qui étaient là. D'autres avancent au contraire que l'homme était assez silencieux. Il a donné plusieurs coups de couteau sur les enfants qui étaient dans les poussettes ou à proximité. Ils ont âgés d'environ 3 ans. D'après les témoins interrogés par Europe 1, il ne s'en est pas du tout pris aux adultes. Il a ciblé les enfants.

Pronostic vital engagé pour deux enfants et un adulte

Le dernier bilan fait état de quatre enfants de moins de trois ans blessés. Le pronostic vital est engagé pour plusieurs d'entre eux. Par ailleurs, un homme âgé a été blessé par le suspect alors que ce dernier prenait la fuite. La victime est grièvement blessée et son pronostic vital est également engagé. Quant au suspect, il a été neutralisé par les policiers arrivés sur place qui lui aurait tiré dans les jambes.

Un homme né en 1991

Selon les informations d'Europe 1, l'individu interpellé est né en octobre 1991 en Syrie, âgé de 31 ans, s'exprime en anglais et est inconnu de tous les fichiers. L'homme, habillé en noir, est actuellement en garde à vue pour tentative d'assassinat. L'individu de nationalité syrienne a introduit sa demande d'asile à l'Ofpra le 28 novembre 2022, en procédure normale. Il avait, entre-temps, obtenu le statut de réfugié en Suède par une décision du 26 avril 2023. Sa demande en France était donc sans objet. Régulier du point de vue du droit de l'Union européenne, il était donc considéré comme réfugié.

Cet homme aujourd'hui est en situation légale sur le territoire français. Il est actuellement en garde à vue pour tentative d'assassinat. Ses motivations sont très confuses.

Une "attaque d'une lâcheté absolue"

Peu après les événements, Emmanuel Macron s'est exprimé sur Twitter, dénonçant une "attaque d'une lâcheté absolue". "Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés."

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2023

Borne et Darmanin sur place

La Première ministre Élisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vont se rendre à Annecy. Ils devraient arriver sur place aux alentours de 13h45. À l'Assemblée nationale, une minute de silence a été observée. La présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet a invité à cette minute de silence "pour eux, pour leurs familles", après cette "attaque gravissime".