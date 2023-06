Attaque au couteau à Annecy : à la cathédrale Saint-Pierre, les fidèles rendent hommage aux victimes

Après la stupéfaction, place donc à l'émotion et au recueillement. Après l'attaque au couteau dans une aire de jeu à Annecy jeudi qui a blessé notamment quatre enfants en bas âge, une messe en hommage aux victimes a été célébrée vendredi soir dans la cathédrale Saint-Pierre d'Annecy. Dans l'enceinte de l'édifice religieux, des centaines de personnes sont venues se recueillir. Dès le début de la célébration, l'évêque d'Annecy, monseigneur Yves Le Saux, demande une prière pour les victimes, "pour que les chirurgiens qui les soignent le fassent le mieux possible".

Une prière aussi destinée aux enfants, "aux parents et aux adultes qui ont été touchés. C'est d'abord pour cela que nous sommes là et nous sommes là aussi pour confier notre douleur à Dieu lui-même", poursuit-il devant les fidèles. Encore très choqué par l'agression dans un lieu si emblématique de leur ville, les habitants d'Annecy ont eu besoin de ce moment de communion tous ensemble pour les enfants.

"On y était la journée d'avant"

"De se retrouver comme ça tous ensemble à une messe. C'est beau, c'est émouvant", raconte l'une des fidèles présente dans la Cathédrale, au micro d'Europe 1. "C'était très bien. Et puis, avec ma famille, on a prié pour les enfants qui se sont blessés hier", ajoute une petite fille.

"On y était la journée d'avant. Donc on se dit aussi que ça aurait pu être nous" souligne un peu plus loin une mère de famille. À la sortie, beaucoup de sourires chez les participants, heureux que cette messe ait eu lieu, mais aussi de savoir que l'état des quatre petites victimes était désormais stabilisé.