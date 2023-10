Attaque à Arras : émotion et recueillement à Berneville, village du professeur tué

REPORTAGE

À Berneville, l'émotion est toujours immense ce mardi matin, après l'assassinat, il y a quatre jours, du professeur Dominique Bernard. Ce professeur de français a été tué à coups de couteau devant le lycée Gambetta d'Arras par un étranger radicalisé et fiché S. Après la minute de silence observée dans tous les collèges et lycées du pays, les habitants de Berneville, village où vivaient Dominique Bernard et sa famille, ont rendu hommage à l'enseignant.

"Depuis vendredi, on n'est pas bien"

Dans la cour de l'école de son village, une photo du professeur ornée d'un crêpe noir est affichée à côté du drapeau tricolore en berne. Le maire, Julien Bellanger, rend hommage au courage de l'enseignant assassiné. "Nous pleurons la perte de ce héros. Il a fait ce que tout parent aurait fait pour protéger son enfant. Il a eu le courage de faire face au terrorisme. Il a fait face. Berneville ne l'oubliera pas", déclare le maire.

La cérémonie est sobre et simple, comme l'aurait voulu Dominique Bernard, assure l'élu. Après une minute de silence, la Marseillaise est reprise par les parents et les enfants, des villageois bouleversés par la disparition de l'un des leurs.

"C'est émouvant et ça fait mal. Moi, je suis très sensible, je ne le connaissais pas beaucoup. Ma petite-fille était là-bas. Donc depuis vendredi, on n'est pas bien", explique l'une des villageoises.

"Il a préservé des élèves en faisant ça. Il a payé de sa vie. C'est vrai que c'est un héros, mais aujourd'hui, il n'est plus là", livre un homme. Les habitants ont quitté l'école après avoir une dernière fois déposé quelques bouquets de fleurs non loin du domicile du professeur.