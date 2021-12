Après une année agitée, le denier de Noël déterminant pour l’avenir de l’Église

Depuis quelques années, les entrées d'argent des fidèles ne permettent plus de couvrir les charges. L’Église ne vit que de ses dons et ils sont nombreux, mais encore pas suffisants cette année. L’an dernier, l’Église a récolté l’équivalent d'un budget départemental, soit 490 millions, mais il lui manquait 20 millions à cause du Covid-19 et de la fermeture des églises.

Cette année, il y aurait peut-être déjà plus de 500 millions récoltés : les fidèles ont donné dans les paroisses à l'occasion des quêtes, des baptêmes, des mariages ou des funérailles. Mais à ce stade, peut-être moins pour le denier, la campagne nationale de don défiscalisable. Est-ce en lien avec les révélations sur la pédocriminalité ? "On ne le constate pas beaucoup du point de vue des chiffres, mais évidemment, les gens sont plus que troublés", répond Monseigneur Moutel, président de la commission "finances" à la Conférence des évêques de France.

25% à 30% des dons annuels

"Bien sûr, ils nous le disent à nous, les évêques, quand nous allons sur le terrain pour parler, car les gens ont besoin de parler beaucoup parce qu'ils sont parfois perdus par tout ce qui nous arrive, par cette crise que traverse l'Église. Mais ils nous disent aussi beaucoup qu'ils sont là", raconte-t-il. L’Église en saura plus à la fin de l’année. C’est durant le mois de décembre et autour de Noël surtout que les dons au denier du culte sont les plus nombreux : ils représentent 25% à 30% des dons de l’année.