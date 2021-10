Un an après la tempête Alex, la vallée de la Roya renaît de ses cendres

REPORTAGE

Des centaines de kilomètres de routes et 40 ponts : dans la vallée de la Roya, la reconstruction avance. Le 3 octobre 2020, la tempête Alex venait ravager le petit village de Breil-sur-Roya, dans les Alpes-Maritimes, détruisant notamment de nombreuses habitations. Le bilan s'élevait à 10 morts et 8 disparus. Un an après le drame, la vie reprend peu à peu. "Nous sommes là depuis octobre", confie à Europe 1 un ouvrier italien à la sortie de Breil. "On remet en état l'eau potable et les égouts. Ça a été un désastre."

Reconstruire, mais pas à l'identique

Pour reconstruire, Emmanuel Macron avait promis une aide de l'État de 572 millions d'euros. "L'engagement financier massif de 572 millions d'euros servira à la fois à reconstruire et aussi à mettre en protection, en sécurité les habitants", explique Xavier Pelletier, le préfet chargé de la reconstruction. "On est sur une perspective de reconstruction à 90% pour fin 2022."

Mais pas question de refaire à l'identique. "Concrètement, cela veut dire quoi ?", poursuit Xavier Pelletier. "Si on reprend l'exemple des ponts, on fait en sorte qu'ils soient mieux positionnés dans le flux hydraulique. On rallonge les tabliers pour que les ancrages de part et d'autre soient fortifiés, qu'il y ait moins de piliers, moins d'arches. Donc il y a tout un travail technique pour faire en sorte que cette reconstruction permette de résister à des événements marqués. Et on en aura, on le sait."