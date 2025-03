Après la colère, une édition 2025 apaisée du Salon de l'Agriculture

Article Suggestions

L'édition 2025 du Salon de l'Agriculture s'achève ce dimanche, avec des organisateurs d'ores et déjà satisfaits de l'affluence et de la bonne tenue du Salon, dont le Maroc était l'invité d'honneur. Emmanuel Macron avait inauguré cette 61e édition et des élus et responsables politiques se sont succédé dans les allées.