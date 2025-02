«Agrikolis», entre avantage économique et facteur de lien social pour les agriculteurs

Depuis quelques années, pour arrondir leurs fins de mois, les paysans se diversifient et se lancent dans le gros paquet. Plus de 300 points de retrait à la ferme pour récupérer des meubles ou du gros électroménager sont installés à travers le territoire.

Alors que le Salon international de l’agriculture bat son plein, les fermes françaises, elles, évoluent et se diversifient. Depuis quelques années, il est possible de se faire livrer… directement à la ferme ! Plus de 300 points de retrait “agrikolis” sont présents sur l’ensemble du territoire. Un moyen pour les agriculteurs d'arrondir leurs fins de mois.

Un avantage financier, mais pas que...

Un sèche-linge, des télévisions et un lit pour bébé, posés à deux pas des moutons : c'est bien dans une ferme, tout proche de Beauvais, que Laurence s'est fait livrer son colis. "Bonjour, je viens chercher un four encastré", lâche cette dernière. Les objets remis ici sont volumineux : des meubles ou de l'électroménager par exemple.

Pour ce faire, il suffit de réserver un créneau. Ensuite, tout se passe comme dans un point relais classique. QR code, vérification d'identité, et voilà qu'il ne reste plus qu'à charger le colis. Autre avantage : cela coûte moins cher qu'une livraison à domicile.

Pour Caroline, agricultrice, l'avantage est financier, même si dans ce métier très solitaire, ce point de retrait est bien plus qu'une question d'argent. "Les parents viennent avec leurs enfants à la sortie de l'école. Ils sont en extase et ont envie de rester pour regarder les petits moutons. C'est un contact exceptionnel", rappelle-t-elle au micro d'Europe 1.

Un effet boule de neige qui lui permet également de vendre ses propres produits aux personnes venues chercher leurs colis, comme des œufs ou du miel. Un passage quotidien, qui permet donc à Caroline de diversifier son activité.