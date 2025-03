«C'est un peu la folie, il n'y a pas de temps mort, vivement demain soir !» : le Salon de l’agriculture ferme ses portes après une édition remarquable

Après deux semaines de résidence à la Porte de Versailles à Paris, le Salon de l’Agriculture fermera ses portes ce dimanche 2 mars. Cette édition dresse une fois de plus un bilan positif aussi bien pour les exposants que les visiteurs. Reportage.

Pour ce dernier week-end du Salon de l’agriculture, les visiteurs étaient au rendez-vous. D’après Élise, productrice de fromages dans l'Aveyron, présente au salon depuis plus de dix ans, les allées du salon n’étaient pas toujours aussi pleines qu’elles n’en paraissent ce samedi. “Très calme le premier week-end, après la semaine ça a été et puis à partir de jeudi, on a senti une montée en puissance et avec une journée exponentielle aujourd'hui. C'est un peu la folie, il n'y a pas de temps mort, vivement demain soir, ça commence à tirer un peu !”, détaille-t-elle.

Une forte affluence

Pour les exposants, c’est la dernière ligne droite. “Il n'y a pas de pause, c'est la grosse journée, on n'a pas le temps de manger, pas le temps de boire, mais ça se passe très bien. Il y a très peu de personnes qui sont fatiguées, je dirais, d'avoir trop bu et donc globalement ça se passe bien”, raconte Christophe, vendeur de bières.

Ce week-end marque un bilan très positif pour les exposants, mais également pour les visiteurs enchantés à l'image d'Henri qui vient au salon pour la première fois. “C'est hyper intéressant, l'ambiance est très sympa, puis le fait de pouvoir acheter directement chez des producteurs locaux, pour un consommateur, c'est hyper satisfaisant de pouvoir faire vivre des gens qui produisent de la qualité et en plus dans des régions qu'on ne connaît pas forcément. Moi, je me régale”, s’exclame-t-il.

Cette année encore, c’est une édition réussie où l’ambiance était consacrée à la fête et à la découverte des terroirs français.