«La France doit produire plus pour manger mieux», affirme la ministre de l'Agriculture

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard a livré ​sa vision de la souveraineté alimentaire ce dimanche lors de l'inauguration du stand de son ministère au Salon de l'agriculture. Elle a alors affirmé que "la France doit produire plus pour manger mieux", suscitant des applaudissements dans le public.

"La France doit produire plus pour manger mieux", a affirmé la ministre de l'Agriculture Annie Genevard, livrant sa vision de la souveraineté alimentaire dimanche lors de l'inauguration du stand du ministère au Salon de l'agriculture.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Dans ce moment de grand bouleversement de l'ordre international (...), la France doit affirmer sa souveraineté agricole comme un enjeu régalien et réarmer sa puissance alimentaire", a déclaré la ministre, appelant à "sonner la mobilisation générale".

La ministre se bat "chaque jour pour qu'on ne bride pas l'alimentation au nom de la planète"

"La France doit produire plus pour manger mieux. Produire plus pour reconquérir l'assiette des Français, produire plus pour importer moins et garantir les standards de production que nous exigeons de nos paysans", a-t-elle ajouté, suscitant des applaudissements dans le public, largement composé de représentants du monde agricole (producteurs, interprofessions, syndicats, chambres d'agriculture...).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Produire plus pour pouvoir investir et ainsi produire mieux. Produire plus pour rester une puissance exportatrice et jouer dans la cour des grands alors que de nouveaux équilibres de la géopolitique agricole se dessinent", a-t-elle poursuivi, au côté de son homologue marocain, Ahmed El Bouari, dont le pays est l'invité d'honneur du Salon. "Produire plus et tourner le dos aux partisans de la décroissance et du repli sur soi", a ajouté Mme Genevard.

Tout en estimant qu'il est "un non sens" d'opposer agriculture et environnement alors que les agriculteurs travaillent "avec la nature", elle a dit se battre "chaque jour pour qu'on ne bride pas l'alimentation au nom de la planète, quand il n'y a aucun bénéfice objectif à ces entraves administratives ou réglementaires".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La ministre s'en est ensuite vigoureusement pris aux "idéologues", "les procureurs qui 'bouffent du paysan' à tous les repas sans en avoir jamais vu, pour entretenir le fantasme d'une France agricole productiviste". "On invoque souvent la dette environnementale que nous pourrions laisser à nos enfants. Mais je ne veux pas non plus leur laisser une dette alimentaire", a-t-elle encore affirmé.