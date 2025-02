Au salon de l'agriculture, des dizaines de concours pour récompenser le meilleur du savoir-faire agricole

Pendant une semaine, le Salon de l'Agriculture accueille des visiteurs venus des quatre coins de la France. Une belle vitrine pour le monde agricole, qui montre son savoir-faire au public à travers de nombreux concours qui rythment la vie de la plus grande ferme de France.





Ils sont incontournables lors du Salon de l'Agriculture. Pendant une semaine, les concours vont marquer la vie de la plus grande ferme de France, pour le plus grand bonheur des visiteurs, avec à la clé pour les agriculteurs : de belles récompenses.

Carrure imposante enrubannée de bleu, blanc, rouge, Toranto, un taureau charolais né dans la Nièvre, ne passe pas inaperçu sur le ring de présentation. Doublement primé au Concours général agricole, il a été minutieusement préparé, détaille Antonin.

Une longue préparation

"Il fait déjà 1,5 tonne à 3 ans", détaille fièrement l'agriculteur. "Pour le préparer, il a fallu le peigner en mettant de la laque pour faire tenir le poil en l'air pour avoir plus de volume. Il a fallu se lever beaucoup plus tôt pour le laver et qu'il soit sec pour le concours", poursuit-il au micro d'Europe 1.

Quelques allées plus loin, encore des applaudissements. Dans le hall, de jeunes bouchers se livrent une compétition sans merci au cours de trois épreuves. Le tout sous le regard de Thierry Morin, Meilleur Ouvrier de France 2018 et artisan boucher au Mans.

Un savoir-faire récompensé

"Les quatre candidats viennent tout juste de s'affronter sur un rôti de veau. Donc là, ils avaient du bardage, du ficelage et de la décoration. Cela met une belle ambiance, de l'animation et ça valorise un peu le travail de nos jeunes parce qu'à 16 ans, ils sont courageux, je les en félicite énormément", souligne-t-il.

Épaule d'agneau, côte de bœuf... Les épreuves sont réussies haut la main par Erwan, apprenti à Calais. "L'ambiance qu'il y a, on y n'est pas habitué... Parce que dans les labos, derrière, en boucherie, on est tout seul", insiste-t-il. "Lors de la première épreuve, j'étais beaucoup stressé, mais là, ça va mieux", ajoute le jeune homme.

Enfin, les produits sont aussi récompensés sur le Salon. Ce mardi par exemple, le menu des produits couronnés était varié, avec de la confiture, de la choucroute et du cidre.