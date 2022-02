Éducation : comment apprendre à coder dès la maternelle

Le codage informatique est loin d’être inaccessible. Il est même possible, et bénéfique, d'initier les élèves à la logique de ce langage dès la maternelle. Un jeu phare, utilisé dans près de 10.000 écoles en France, permet de le faire : un petit robot en forme d'abeille. Les enfants doivent programmer à l'avance le chemin que va parcourir l'animal sur un sol quadrillé.

Séverine Haudebourg, enseignante de moyenne et grande section dans les Pyrénées-Atlantiques, utilise cette abeille-robot avec ses élèves. "Les enfants comprennent très facilement que c'est en appuyant sur les boutons qu'on peut la programmer, la faire avancer, la pivoter...", explique-t-elle. "Donc on commence par des activités très simples et ensuite on complexifie en estimant des distances, en passant sur des supports quadrillés", ajoute cette enseignante qui a également publié un livre pédagogique à ce sujet, J'apprends à programmer un robot, aux éditions Nathan.

Un "rapport à l’erreur" plus serein

Grâce à cette abeille-robot, la vitesse de raisonnement de ses élèves s’est accélérée et ils ont développé de nombreuses compétences telles que la logique, la pensée algorithmique et le repérage dans l'espace. "Par exemple, je n'ai jamais passé trop de temps à leur apprendre à distinguer la gauche et la droite" se réjouit Séverine. Elle renchérit : "La notion la plus importante, qu’ils intègrent grâce au code, c'est le rapport à l'erreur. Dès qu’ils se trompent, ils vont avoir énormément de persévérance et recommencer plein de fois, jusqu'à temps qu'ils réussissent et que l’abeille trouve son chemin", se félicite-t-elle.

Le plan de relance, qui a suivi la crise du Covid, a permis de débloquer une enveloppe de 105 millions d’euros consacrée au "numérique éducatif". Les mairies sont donc désormais subventionnées pour acheter ce type d'appareils, et sont de plus en plus nombreuses à équiper leurs écoles.