Anne-Lise, 42 ans, est hypersensible : "Je vivais des choses qui me heurtaient en permanence"

VOS EXPÉRIENCES DE VIE

Pendant longtemps, Anne-Lise, 42 ans, a vécu en encaissant parfois très durement aussi bien ses propres émotions que celles de son entourage. Il y a deux ans, cette ancienne cadre de la fonction publique a décidé de faire de ce trait de caractère, que la société considère comme une faiblesse, une force. Elle a raconté son parcours à Olivier Delacroix, lundi sur Europe 1.

"J'ai pris conscience assez récemment, il n'y a pas plus de deux ans, que je ressentais très fortement les émotions des gens. Quand je les touchais, je ressentais les douleurs à l'endroit où ils en avaient, et également leurs émotions, sans même qu'ils ne les aient exprimées auparavant. En ayant une éducation très cartésienne, j'ai mis un peu de temps avant de comprendre que c'était réel. À chaque fois, je pouvais vérifier que les ressentis que j'avais correspondaient à des douleurs ou des émotions réelles, sans que je ne puisse l'expliquer.

Je pense que je me suis toujours sentie différente, sauf que je ne le formalisais pas comme ça. Je pouvais très mal vivre certaines situations qui, pour mon entourage, n'étaient pas si difficiles que ça. Parfois, je pouvais subir des moqueries de leur part, et une incompréhension de mon côté comme du leur. J'ai toujours été sensible, mais avant que je comprenne que c'était très exacerbé, il m'a fallu 40 ans de vie, de parcours et de moments difficiles pour remettre toutes les pièces du puzzle en place.

Entendu sur europe1 : Les gens ne comprennent pas que l'hypersensibilité n'est pas une faiblesse, mais presque un handicap

Ça ne changera jamais, les gens ne comprennent pas que l'hypersensibilité n'est pas une faiblesse, mais presque un handicap. La société, le monde du travail ne sont pas adaptés pour ça. Les parents ne savent pas forcément ce que c'est que l'hypersensibilité. Donc ils ne vont pas en tenir compte pour éduquer l'enfant. Si on a un enfant autiste ou handicapé, on va savoir, on va en tenir compte et chercher à avoir une prise en charge adaptée, car maintenant ce sont des choses qui sont connues. Moi, mes parents ont cherché à comprendre, mais ils ne comprenaient pas.

Les gens souvent nous donnent beaucoup de conseils en nous disant : "il faut prendre de la distance, du recul, voir les choses différemment…" Or, ce n'est absolument pas un problème de prise de recul. Quand on ressent les choses puissance 10, l'impact ne va pas être le même et il va falloir le gérer. Mais on ne nous apprend pas à le gérer.

Entendu sur europe1 : On a un tel niveau d'empathie quand on va ressentir les émotions des autres, que l'on a spontanément envie de leur tendre la main, d'être là pour eux

La tendance que l'on peut avoir, c'est de faire l'infirmière. Je me défends de le faire avec des gens qui peuvent être nocifs ou agressifs, des personnalités toxiques. Mais on a un tel niveau d'empathie quand on va ressentir les émotions des autres, que l'on a spontanément envie de leur tendre la main, d'être là pour eux. Et c'est génial d'un côté, car ça donne du sens à ma vie de me dire que je vais être là pour les autres. Mais la société n'est tellement pas à cette image que l'on se sent complètement en décalage.

Quand je suis entrée dans la vie active, je ressentais le besoin de changer de travail tous les deux ans environ. À chaque fois, je me rendais compte que je vivais ou étais témoin d'injustices très importantes que je ne pouvais pas accepter. Soit quand j'encadrais, vis-à-vis de mes équipes, soit de la part de mes supérieurs hiérarchiques à mon égard ou à l'égard de mes collègues. J'ai d'abord travaillé dans le privé, en cabinet de recrutement, en société de prestations de services informatiques, puis je suis entrée dans la fonction publique. J'ai occupé différents postes au ministère de l'Intérieur puis au ministère de l'Agriculture.

Entendu sur europe1 : Je me suis dit que je ne voulais pas vivre comme ça, sinon ça n'en valait pas la peine

Un jour, j'ai fait le point sur ma vie, sur ce que j'avais vécu personnellement et professionnellement. Je n'étais plus du tout heureuse comme ça. La vie professionnelle en était en très grande partie la cause, ça ne venait pas de moi. J'ai dû tout remettre à plat : qui j'étais, comment je fonctionnais, de quoi j'avais besoin, ce qui me rendait heureuse. Je savais que cette vie ne me rendait pas du tout heureuse, entre mon travail, mes déplacements, le stress… Je vivais des choses qui me heurtaient en permanence. Je me suis dit que je ne voulais pas vivre comme ça, sinon ça n'en valait pas la peine.

Puis j'ai suivi une formation en énergétique chinoise pour approfondir ces ressentis par le toucher, et ça a été une vraie révélation. J'ai découvert un univers où je pouvais faire du bien aux gens. Tout à coup, c'est devenu évident. J'étais quand même cadre dans la fonction publique. Toutes les portes qui étaient ouvertes derrière moi se sont refermées d'un seul coup. Je me suis dit que ça n'avait plus de sens, et que peut-être que ma place, c'était ça. Si je peux aider les gens, je vais le faire, parce que ça me rend heureuse. Aujourd'hui, je suis praticienne bien-être, je me suis reconvertie."