Saint-Omer : «Incompréhension» et «vive émotion» après l'incendie criminel d'une église

Ses motivations restent encore floues, mais son geste a provoqué un mélange d'indignation et de tristesse dans la ville. Un homme de 39 ans, au profil marginal, originaire de la région de Boulogne-sur-Mer, est soupçonné d'avoir déclenché l'incendie de l'église de l'Immaculée Conception à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Le feu a été maîtrisé, mais a provoqué l'effondrement du clocher et de la voûte de cet édifice du 19e siècle.

Placé en garde à vue, le suspect, aux antécédents de pyromane, vivait en foyer et avait déjà été condamné pour l'incendie d'un édifice religieux. Son audition se poursuit. 24 heures après le sinistre, la gardienne, Monique Capelle, n'est pas vraiment étonnée de son origine criminelle. "Je ne suis pas du tout surprise puisque l'église a été refaite entièrement, il y a six ans, elle est toute neuve. Il ne pouvait pas y avoir de court-circuit, il n'y avait pas de bougie allumée puisque tous les soirs, quand je ferme l'église, j'éteins les bougies par sécurité".

"Il faut aller de l'avant"

Dans ce quartier des faubourgs de Saint-Omer, de nombreux fidèles choqués, bouleversés, viennent depuis lundi constater les dégâts provoqués par les flammes. Le curé de la paroisse, Sébastien Roussel, tente comme il peut de les réconforter avec des sentiments partagés.

"De la colère, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais de l'incompréhension, oui. Une vive émotion aussi. Après, nous, dans notre foi, on a le pardon chrétien. Donc c'est aussi, malgré les pires horreurs ou ce que l'on pourrait ressentir, comprendre la personne qui a commis cet acte. Et puis, il faut aller de l'avant. La vie continue et on avance", assure le religieux. Avec l'espoir que la reconstruction de l'église soit engagée le plus rapidement possible, "un peu comme pour Notre-Dame", ajoute le curé avec un sourire.