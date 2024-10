Corps de Lina retrouvé : dans les rues de son village de Plaine, les habitants partagent tristesse et émotion

L'émotion est extrêmement forte à Plaine, dans le Bas-Rhin, village d'où est originaire Lina. Le corps de l'adolescente de 15 ans a été retrouvé immergé près de Nevers, dans la Nièvre mercredi, après 13 mois de recherches. Le village, toujours sous le choc, espère que la lumière sera faite sur ce drame qui a bouleversé leur communauté et laissé une empreinte indélébile. La maire de la commune revient avec tristesse sur cette découverte : "C'est Plaine, c'est la commune, tout le monde se connaît, donc c'est sûr que ça restera gravé dans l'Histoire du village."

"On comprendra jamais pourquoi c'est arrivé ici"

"Comme beaucoup, j'avais encore un espoir dans un coin de ma tête qu'on l'a retrouve vivante. Je pense vraiment beaucoup à la famille qui doit maintenant faire son deuil", ajoute au micro d'Europe 1 Patricia Simoni. On ne comprendra jamais pourquoi c'est arrivé ici. Le hasard fait mal les choses" et l'émotion est encore palpable sur la petite place centrale de ce petit village de moins de 1.000 habitants. Malgré la découverte du corps, de nombreuses zones d’ombre entourent toujours cette affaire. "Ce qui me dérange le plus, c’est que l’homme qui l’a kidnappée s’est suicidé avant que la vérité éclate", lâche François, un habitant du village.

Frustré par l'absence de réponses claires, ses questions sont nombreuses : "Est-ce qu’il la connaissait ? Pourquoi a-t-elle été retrouvée si loin, dans un cours d'eau à 500 kilomètres d'ici ? C’est étrange."

Et pour lui comme pour beaucoup à Plaine, la nécessité de voir éclater la vérité est très présente. "On a besoin de comprendre ce qui s’est réellement passé pour tourner la page. Je pense que c'est ce que les parents veulent aussi."

Une expertise médico-légale pour éclaircir les circonstances de la mort de Lina

Pour ce faire, une expertise médico-légale est en cours pour tenter de déterminer les causes de la mort de Lina. Les avocats de la famille de la jeune fille et le procureur de Strasbourg attendent les résultats avant de s'exprimer. En attendant que la justice découvre les circonstances de sa mort, Plaine reste uni dans la douleur. L’histoire de Lina, déjà tragique, est devenue un mystère qui hante les esprits de ceux qui l’ont connue et aimée.