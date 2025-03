Ameublement : Casa France demande son placement en redressement judiciaire

Casa France a annoncé ce vendredi demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, après la faillite de la filiale belge qui assurait la logistique de la filiale française. L'entreprise espère ainsi retrouver "un ou plusieurs repreneurs" pour ses 143 points de vente.

Casa France, qui emploie 600 personnes en France dans ses magasins d'ameublement, a annoncé vendredi demander son placement en redressement judiciaire, suite à la faillite de la filiale belge qui assurait la logistique.

"Casa France a informé son comité social et économique (CSE) de son intention de se placer sous la protection du tribunal de commerce de Bobigny", indique l'entreprise dans un communiqué. Elle déclare subir ainsi "les conséquences directes de la faillite de la filiale belge du groupe" néerlandais Casa Holding BV.

Plusieurs entreprises "ont déjà manifesté leur intérêt" pour Casa France

Casa France se dit "contrainte d'engager cette démarche après la liquidation, début mars, de Casa Belgique, qui assurait la logistique du groupe ainsi que des services essentiels comme l'informatique de gestion et la finance, dont Casa France est désormais privée".

Après avoir déclaré son état de cessation des paiements, elle va solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, précise-t-elle, en espérant retrouver "un ou plusieurs repreneurs" pour ses 143 points de vente.

Selon elle, "plusieurs entreprises issues de différents secteurs de la distribution ont déjà manifesté leur intérêt" pour Casa France, à la suite de la liquidation de Casa Belgique. La priorité, précise le communiqué, est à "la reprise d'un maximum de magasins et la préservation des emplois".

Casa France espère l'ouverture d'une période d'observation permettant aux magasins de rester ouverts et garantissant le paiement des salaires. La chaîne Casa est présente dans huit pays européens, avec un réseau de 500 magasins. Le groupe Casa compte plus de 2230 salariés.

Un plan de relance mis en oeuvre début 2024 pour renouer avec la rentabilité en 2026

Comme beaucoup d'enseignes du secteur, elle souffre d'un ralentissement des affaires lié à la crise de l'immobilier, de la concurrence du géant suédois Ikea et du commerce en ligne. Elle avait déjà fermé ou vendu plus de 10% de ses magasins en Europe, dans le cadre d'un plan de relance mis en oeuvre début 2024 et destiné à renouer avec la rentabilité en 2026.

La Fédération Commerce et Services de la CGT a précisé dans un communiqué que l'annonce de la direction de Casa France avait été faite jeudi.

"Ce n'est que grâce aux questions posées par les élus CGT que la direction a précisé la situation désastreuse dans laquelle était la société, situation qui n'est due qu'à une gestion calamiteuse et de mauvaises décisions" de sa part, déplore-t-elle.

Le syndicat affirme avoir "à de multiples reprises, alerté la direction sur le manque de dialogue social et de transparence". Il estime qu'il appartient maintenant à celle-ci "d'informer clairement les élus et les travailleurs sur les différents scénarios possibles, afin de les rassurer sur leur avenir professionnel".