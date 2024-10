Qu'est-ce que Jysk, l'enseigne danoise d'ameublement qui veut concurrencer Ikea ?

C'est une enseigne d'ameublement encore méconnue, mais qui prend de l'ampleur. Fondée au Danemark, Jysk, tisse sa toile sur un marché déjà dominé par le géant suédois, Ikea, installé en France depuis plus de 40 ans. Mais JYSK compte bien tirer son épingle du jeu.

Des prix bas

Depuis son arrivée en France en 2007, la société a ouvert 73 magasins et le dernier en date se situe à Saint-Mard, en Seine-et-Marne. Avec 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, Jysk ne rivalise pas encore avec Ikea, qui enregistre un chiffre d'affaires de 47 milliards d'euros, mais cela ne devrait tarder à arriver. Pour cause, la ressemblance entre les deux enseignes est frappante : style de magasin, design des meubles, noms des produits rappellent l'offre d'Ikea. Seule différence notable, le prix, souvent inférieur du côté de l'enseigne danoise.

Pour proposer ces tarifs plus agressifs, la marque ne fabrique pas elle-même ses meubles. Grâce à ses 3.200 magasins dans 48 pays à travers le monde, Jysk fait pression sur ses fournisseurs, en majorité chinois, pour réduire les prix. L'enseigne délaisse également les spots publicitaires à la télévision et entend se distinguer de son concurrent scandinave. Ainsi, vous ne trouverez pas de cuisine ni de dressing du côté de l'enseigne danoise.

Des magasins basés en périphérie des villes moyennes

Autre différence, les magasins sont plus petits que ceux de ses concurrents et s'installent aussi dans des petites et moyennes villes, contrairement à Ikea qui s'implante dans les grandes agglomérations, comme récemment à Paris et à Toulouse. En danois, "Jysk" désigne tout concept ou toute personne provenant de la péninsule du Jutland, qui forme la partie continentale du Danemark. C'est le cas du fondateur du groupe, Lars Larsen, qui ne se doutait pas de la vitesse à laquelle son entreprise allait se développer. Il ouvre son premier magasin en 1979 au Danemark, avant de dépasser la frontière et de s'installer en 1984 en Allemagne et de connaître, depuis, le succès que l'on connaît aujourd'hui.