Allons-nous gagner ou perdre une heure de sommeil ? Le passage à l'heure d'hiver, c'est ce week-end

C'est un passage obligatoire au cœur de l'automne. Le week-end prochain, dans la nuit de samedi à dimanche, il faudra avancer sa montre d'une heure, à 3 heures du matin, afin de basculer dans l'heure d'hiver. Conséquence de quoi, le soleil se couchera lui aussi une heure plus tôt, aux alentours de 17h45. Si les journées raccourcies sont souvent accueillies avec peu d'enthousiasme, il est possible de considérer le verre à moitié plein puisque nous gagnerons une heure de sommeil ce week-end. À noter que ce changement d'heure, adoptée dans l'ensemble de l'Union européenne, ne s'applique pas dans les territoires d'Outre-mer, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Par ailleurs, selon de nombreux médecins spécialistes du sommeil, l'heure d'hiver serait meilleure pour notre santé, car elle présente un décalage moindre avec l'heure solaire. Et permet ainsi une meilleure exposition à la lumière naturelle, bénéfique pour notre organisme. En hiver, en cas de maintien de l'heure d'été, "le lever du soleil deviendrait plus tardif encore. Dans les villes de France les plus à l’ouest, à Noël, il n’apparaîtrait que vers 10 heures du matin", indiquait, en 2019, le docteur Claude Gronfier, neurobiologiste à l’Inserm, dans les colonnes du Figaro.

Un rituel qui devait prendre fin

Pourtant, c'est bien l'heure d'été qui obtient la préférence des Français. En 2019, une consultation, lancée par la commission des Affaires européennes, révélait que 59% des Français plébiscitaient le maintien à l'heure d'été tout au long de l'année. Car à l'époque, il était question de mettre un terme à ces changements d'heure biannuels et donc de s'accorder sur l'heure d'hiver ou l'heure d'été. Les défenseurs de cette suppression mettaient l'accent sur la faiblesse des économies d'énergie que le changement d'heure était censé apporter. D'autres évoquaient des effets délétères sur la santé et le risque de troubles du sommeil.

En 2019, le Parlement européen vote donc en faveur de la fin du changement d'heure pour 2021 mais entre la pandémie de Covid-19 et les difficultés, pour plusieurs États membres, de s'accorder sur l'heure à adopter, la mesure n'est toujours pas entrée en vigueur.