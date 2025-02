Citroën élargit son rappel de véhicules au nord de la France, obligeant 236.000 automobilistes à immobiliser leurs C3 et DS3 en raison d’airbags potentiellement défectueux. Une situation qui suscite inquiétude et frustration chez les propriétaires, contraints d’attendre une réparation sans solution de remplacement.





L'inquiétude des propriétaires de C3 et DS3 fabriquées entre 2008 et 2013 est présente. Citroën élargit son opération "stop-drive" au nord de la France. Résultat, 236.000 automobilistes supplémentaires sont invités à ne plus utiliser leurs voitures et à faire changer leurs airbags potentiellement défectueux au plus vite.

L'alerte a été lancée ce lundi soir, et déjà des centaines de personnes se ruent vers les concessions les plus proches, comme à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille.

"J'ai besoin de ma voiture et je vais devoir la laisser"

Les va-et-vient sont réguliers de Citroën C3 devant ce concessionnaire automobile. André vient prendre rendez-vous pour changer son airbag défectueux. Il est un peu résigné.

"Je suis embêté parce que j'ai besoin de ma voiture et je vais devoir la laisser. C'est sûr qu'on est un peu insécurisé, ça peut arriver à tout moment, donc on ne sait pas. Voilà pourquoi je suis venu rapidement pour le rendez-vous, parce que bientôt, on va m'interdire de prendre la voiture", explique-t-il, désemparé.

Pas de prise en charge pour l'automobiliste

Réparation prévue dans moins d'une semaine. Aucun véhicule de remplacement proposé regrette ce retraiter. Dans la Citroën C3 juste en face, Kadija, elle aussi, semble désabusée.

"Déçue par rapport au fait qu'on ne soit pas pris en charge avant, sachant qu'il y a eu une campagne au niveau du sud de la France, on le savait. Maintenant, moi, je pars en vacances, donc j'ai dû faire les choses dans l'urgence. Les risques, oui, j'ai deux bébés, alors je ne dis pas que les risques sont plus importants quand on a des bébés, mais on est toujours un peu plus inquiet", raconte-t-elle au micro d'Europe 1.

La mère de famille explique que la prudence est dorénavant de rigueur sur la route en attendant le changement d'airbag prévu demain. Trente minutes à l'atelier, rien à dépenser, tout est pris en charge.