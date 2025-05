Quelles sont les compagnies aériennes les moins fiables depuis début 2025 ?

Le site Flightright a dévoilé son classement annuel des compagnies aériennes les moins ponctuelles et annulant le plus de vols en 2025. Air France figure parmi ces dernières, avec près d'un vol sur quatre partant d'Europe qui arrive en retard à destination.

Air France parmi les élèves les moins ponctuels. L'entreprise Flightright, un des experts européens en droit aérien, a publié, ce lundi, un classement des compagnies les plus fiables, s'appuyant sur les vols en partance d’Europe des vingt compagnies comptant le plus grand nombre de départs.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

896 vols annulés depuis le 1er janvier

Depuis janvier, la compagnie française Air France apparaît comme la deuxième à compter le plus haut pourcentage de vols retardés (près d'un sur quatre, à 22,65%), derrière Tap Portugal (37,14%) et devant Swiss International (22,42%). Flightright indique que 23.109 des 102.008 vols opérés par Air France depuis l'Europe sont arrivés à destination avec au moins quinze minutes de retard. Iberia, Austrian et Wizz Air sont, eux, les plus à l'heure, 89 à 90% de leurs vols n'ayant aucun retard.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La compagnie espagnole figure également parmi celles n'annulant presque aucun vol (12 sur 81.425, soit 0,01%). Un classement dominé par Finnair, dont 3,35% des avions ont été supprimés depuis le 1er janvier, devançant KLM (2,04%) et British Airways (1,58%). Air France s'illustre cette fois moins négativement, n'occupant que la neuvième place de cette classification avec 896 vols annulés entre sur les cinq premiers mois de l'année.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pour rappel, les passagers ont la possibilité de se faire indemniser dès trois heures de retard*, selon la grille tarifaire suivante : 250 euros pour les vols de moins de 1 500 km, 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km ou ceux entre 1 500 à 3 500 km hors UE, et 600 euros pour les autres vols de plus de 3 500 km.

*exclut une grève des contrôleurs aériens ou des perturbations liées aux conditions météorologiques.