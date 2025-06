Florence Parly nouvelle présidente du conseil d'administration du groupe aérien Air France-KLM

À l'issue d'une assemblée générale annuelle, l'ancienne ministre française des Armées Florence Parly est devenue ce mercredi la nouvelle présidente du conseil d'administration du groupe aérien Air France-KLM.

L'ex-ministre française des Armées Florence Parly est devenue mercredi la nouvelle présidente du conseil d'administration du groupe aérien Air France-KLM, à l'issue de l'assemblée générale annuelle.

Prenant le relais d'Anne-Marie Couderc, Mme Parly, 62 ans, a été nommée à ce poste fin avril, une décision attendue depuis qu'elle avait rejoint le conseil d'administration de l'ensemble franco-néerlandais en décembre 2023, avec l'assentiment à l'époque de 99% des voix à l'AG de juin 2024.

Énarque, ancienne conseillère de Lionel Jospin à Matignon en 1997 puis secrétaire d'État au Budget en 2000, Florence Parly connaît bien Air France, où elle a travaillé de 2006 à 2014, occupant les postes de directrice de la stratégie d'investissement, avant de devenir directrice générale adjointe, d'abord chargée de l'activité cargo avant le court-courrier.

"Déterminé à construire son avenir"

Le groupe Air-France KLM, formé en 2004, transporte près de 100 millions de voyageurs par an, avec ses trois compagnies (Air France, KLM et la low-cost Transavia). Mme Couderc, 75 ans, qui a été députée, puis ministre au début du premier mandat de Jacques Chirac, entre 1995 et 1997, avait atteint la limite d'âge pour ce poste non exécutif en mai 2023, mais son mandat avait été prolongé d'un an.

"Je suis émue et fière du chemin parcouru ensemble depuis 2018. Fière d’avoir accompagné un groupe qui, même dans les moments les plus tourmentés, je pense bien sûr à la crise sanitaire, a su rester debout, résilient et déterminé à construire son avenir", a déclaré mercredi Mme Couderc, avant de saluer sa successeure.

Elle était arrivée en 2018 dans la foulée de la démission spectaculaire du PDG d'alors Jean-Marc Janaillac, après le rejet d'un accord de revalorisation salariale et une série de grèves chez Air France. Elle avait été rapidement rejointe par Benjamin Smith, transfuge d'Air Canada, nommé à la direction opérationnelle du groupe.

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) avait autorisé en avril 2023 Florence Parly à rejoindre le conseil d'administration d'Air France-KLM, à condition qu'elle s'abstienne jusqu'au 20 mai 2025 de "toute démarche" auprès "des services sur lesquels elle avait autorité" auparavant en tant que ministre.