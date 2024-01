Agriculture : 94% des Français veulent interdire l’importation de produits étrangers ne respectant pas les normes imposées à nos agriculteurs

Les agriculteurs poursuivent mardi leurs actions pour obtenir des "mesures concrètes", après des discussions toujours dans l'impasse avec le gouvernement de Gabriel Attal. Depuis plusieurs jours, ils sont nombreux à manifester ou à participer à des actions de blocages, comme dans le Tarn-et-Garonne, le Gers, la Haute-Garonne... Ils réclament des réponses face au manque de revenus et à la concurrence.

Une écrasante majorité d'interrogés pour l'interdiction

Selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et "Le Journal du dimanche", réalisé sur un échantillon de 1.000 personnes, 94% des Français estiment qu’il faut interdire l’importation en France des produits agricoles étrangers qui ne respectent pas les normes imposées aux agriculteurs français. Il s'agit là d'une des revendications majeures des exploitants.

Dans le détail, ils sont 93% des hommes interrogés à vouloir interdire ces importations, et 95% pour les femmes. Un résultat sans appel également qu'il s'agisse des moins de 35 ans (93% à être pour l'interdiction) ou des 65 ans et plus (96%).

Les Français unanimes, qu'ils soient de droite ou de gauche

Concernant les résultats selon la proximité politique des interrogés, qu'il soit de sensibilité de gauche ou de droite, les répondants sont quasiment unanimes sur la question. 95% des personnes de gauche estiment qu'il faut interdire l'importation en France des produits agricoles étrangers qui ne respectent pas les normes imposées aux agriculteurs français, tout comme 96% des interrogés de droite.

Le parti politique avec le taux de personnes le plus élevé ne souhaitant pas cette interdiction, est celui de Reconquête. 10% des sympathisants d'Eric Zemmour interrogés ne pensent pas qu'il faille interdire ces importations, et 90% y sont favorables.