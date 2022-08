Près de La Rochelle, un herbicide est-il à l'origine d'une vague de cancers pédiatriques ?

Pour Marc Maigné, responsable santé de l’agglomération de La Rochelle, les derniers résultats des analyses de l’air ont eu l’effet d’un coup de massue. "On a vraiment le record de pesticide en France et de loin. On a quand même huit fois plus de prosulfocarbe dans l’air à Aunis qu'ailleurs en France. C’est énorme. On expose la population riveraine à un risque toxicologique important, malheureusement des maladies chroniques, voire des cancers", explique-t-il sur Europe 1.

Un nombre anormal de cancers pédiatriques détecté sur deux communes de la zone

Une inquiétude partagée par les habitants de l’agglomération, d’autant plus qu’un nombre anormal de cancers pédiatriques a déjà été détecté sur deux communes de la zone. Selon l’ARS, le prosulfocarbe n’est pas cancérigène, mais pour Franck Rinchet-Girollet, membre de l’association avenir santé environnement, c’est surtout l’accumulation de produits qui soulève une question.

"Là où on s'interroge, c'est l'effet cocktail potentiel avec les autres molécules que l'on retrouve dans l'air. Notre inquiétude, elle est là, elle n'est pas sur une molécule en particulier, elle est sur l'ensemble des molécules", affirme-t-il.

Une étude en cours

Un moratoire sur le prosulfocarbe a été réclamé par l’agglomération. Requête refusée par le gouvernement, mais une étude sur ses effets est en cours.