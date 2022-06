Adolescente tuée par son petit ami : à Clessé, les habitants entre effroi et stupéfaction

Les suites de l'affaire de l'adolescente de 13 ans retrouvée morte jeudi à Clessé, en Saône-et-Loire. Pendant sa garde à vue, son petit ami de 14 ans a avoué l'avoir étranglé et lardé de coups de couteau. C'est l'effroi et la stupéfaction à Clessé. Le petit village de 850 habitants ne se remet pas du décès brutal et violent de la jeune fille. Une collégienne que tout le monde connaissait, tout comme sa famille, que le maire de la commune, Jean-Pierre Chervier, est allé réconforter ce matin. "J'ai rencontré la famille ce matin. Elle est perdue", a-t-il affirmé au micro d'Europe 1.

"C'est très dur", a-t-il également rapporté. Ses proches savaient pour la relation qu'elle entretenait avec ce garçon, "mais ils pensaient que ça s'était arrêté, ils ne savaient pas que ça avait repris", a-t-il encore dit. "Ils sont dévastés, complètement dévastés. En plus, c'est une fille unique."

"C'est un féminicide"

Son petit ami, un garçon de 14 ans, était dans sa classe de quatrième et habitait Viré, le village d'à côté. Il n'avait jamais fait parler de lui jusque-là et n'était pas connu des services de police. Mais Cathy, une habitante, sait qu'il menait la vie dure à sa petite amie. "C'est un garçon qui était un peu menaçant avec cette jeune fille et qui était sorti avec elle, qui s'était séparé... Il voulait absolument la revoir alors qu'ils étaient séparés. Elle n'était pas trop d'accord pour continuer la relation", retrace-t-elle. "Je pense que c'était un amour non partagé."

Pour la Clesséenne, aucun doute, "c'est un féminicide" : "Entre nous, entre copines, on parle vraiment d'un féminicide. Même si c'est un très jeune âge, ils avaient un lien amoureux. C'est un féminicide."

Le garçon a expliqué en garde à vue avoir lui-même été victime de violences de la part de son père en début d'année. Il est toujours en garde à vue à l'heure qu'il est et pourrait être présenté à un juge dans le courant de l'après-midi ou en fin de journée.