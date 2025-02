Achats en ligne, inflation, prix du stationnement… Les Bordelais boudent les commerces, ce qui ne réjouit pas la grande braderie

Ce samedi, c'est le dernier jour de la grande braderie d'hiver de Bordeaux, avec l'espoir pour les commerçants d'attirer les clients dans le centre-ville. Un enjeu majeur pour les boutiques et les exposants dans une période difficile qui s'explique par l'habitude des achats en ligne, sans oublier l'inflation et le coût du stationnement pouvant décourager les consommateurs.

Grande braderie cherche clients. À Bordeaux, l'événement mise sur de grosses remises à l'occasion de cette braderie hivernale pour mieux déstocker et consolider des trésoreries dans un contexte difficile. Georges Simon est le président de "Bordeaux Mon Commerce", qui rassemble un peu plus de 1.000 commerçants.

"Quand on trouve quelque chose de sympa, on va regarder sur le net"

"On a énormément de dépôts de bilan de commerce, mais pas que. Et on constate qu'entre 2019 et 2023, on est passé de 16 millions à 8 millions de visiteurs. Tout d'abord, il y a une crise qui est très, très importante. Il y a des modes de consommation qui ont changé aussi et les gens achètent un petit peu plus en ligne. C'est plus compliqué de venir en ville. Les carburants ont augmenté, donc ça coûte très cher. On a perdu beaucoup de gens qui venaient de Libourne", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Rue Sainte-Catherine, ces consommatrices reconnaissent ne plus venir dans le centre-ville aussi souvent qu'auparavant : "Je viens nettement moins en ville, déjà pour le parking et effectivement pour le pouvoir d'achat. Et après, quand on trouve quelque chose de sympa, on va regarder sur le net et on va le retrouver à des prix bien plus bas", souligne l'une d'entre elle.

Et les commerçants espèrent une petite éclaircie dans le ciel et dans leur chiffre d'affaires pour ce dernier jour de braderie d'hiver à Bordeaux.