Bordeaux : face aux demandes répétées des habitants, la ville décide de repousser l'heure de l'extinction de l'éclairage public

La ville de Bordeaux a décidé de rallonger la durée d'éclairage de ses rues face aux demandes répétées des riverains. Désormais, l'éclairage public s'éteindra à 2h30 du matin, et non à 1h du matin comme c'était le cas à présent. Objectif, lutter contre le sentiment d'insécurité chez les Bordelais.



Et la lumière fût. La ville de Bordeaux a décidé de réduire l'extinction de l'éclairage public. Depuis la crise énergétique de 2022, qui avait vu l'explosion des prix de l'électricité, la municipalité éteignait près de 60% de ses lampadaires de 1 heure à 5 heures du matin pour faire des économies. Mais les demandes répétées des habitants qui craignent pour leur sécurité ont fait bouger la mairie.

L'éclairage prolongé d'une heure et demie

D'ici à la fin du mois de mars, l'éclairage public sera prolongé dans toute la ville jusqu'à 2h30. Un horaire qui n'a pas été choisi au hasard, explique le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Hurmic.

"Dans les retours que nous avions, on a vu une demande forte d'éclairage entre 1 heure et 2 heures du matin. Mais on a voulu aller jusqu'à 2 heures et demie, sachant que les bars ferment à 2 heures du matin, donc ça laisse le temps à ceux qui fréquentent ces établissements jusqu'à la fermeture de rentrer chez eux. Nous avons pris la décision aussi de faire en sorte que certains axes, particulièrement fréquentés et structurant, puissent être éclairés toute la nuit comme auparavant", insiste l'écologiste au micro d'Europe 1.

Une décision saluée par les habitants

Et la révision du dispositif est largement saluée par les riverains. "Moi, j'habite un quartier dans lequel l'éclairage s'éteint à 1h du matin pour le moment. Et quand on rentre seule, ça peut être anxiogène", confie une habitante. "Je pense que c'est plutôt une bonne chose de prolonger un petit peu l'éclairage. C'est très bien parce que ce n'est pas rassurant quand on est une nana. Mais je pense que quand on a un homme aussi, rentrer seul dans la nuit noire, ce n'est pas chouette", poursuit-elle.

En parallèle, la ville va poursuivre la modernisation de ses 32.000 lampadaires en les équipant notamment de dispositifs de détection de présence.