À l'approche de la période estivale, les abandons d'animaux de compagnie sont, comme chaque année, à la hausse. Un phénomène qui agace dans les rangs de la SPA, où le comportement irresponsable de certains propriétaires est pointé du doigt. Ce mercredi soir, l'association sera mise à l'honneur sur France 3 dans l'émission "Ensemble pour nos animaux", présentée par une voix d'Europe 1, Stéphane Bern.





La SPA fête ses 180 ans cette année. Un triste anniversaire, qui souligne l'importance de l'organisme face à la multitude d'abandons d'animaux en France, notamment pendant la période estivale.

Implanté en bordure d'une forêt, idéal pour les promenades, le refuge de Plaisir dans les Yvelines affiche complet avec une centaine de chiens au total présents. Parmi eux, seul dans son box : Odin, un American Bully, abandonné il y a près d'un an et petit protégé de Ninon, la responsable.

Des bénévoles nombreux et motivés

"C'est un gros chien très impressionnant, mais là il nous fait ses petits yeux d'amour. Son défaut, c'est qu'il n'aime pas les copains. Chacun son petit caractère", précise-t-elle au micro d'Europe 1.

Un concert d'aboiements permanent. Dans les allées, agents animaliers, vétérinaires et surtout bénévoles s'activent sur ce bruit de fond. Balai à la main, Isabelle vient apporter son aide chaque semaine. "J'avais dit qu'à la retraite, je me rendrais utile, comme j'adore les animaux", confie-t-elle.

Des propriétaires d'animaux de moins en moins responsables

Une passion partagée par Valérie qui redoute toutefois la période estivale. "Les gens les abandonnent parce qu'ils ne peuvent pas s'en occuper", regrette-t-elle. Une hausse des abandons chaque été, dû à certains propriétaires d'animaux de moins en moins responsables, selon la directrice du refuge.

"On est saturé d'abandon de personnes qui ont pris un animal pour faire plaisir à leurs enfants. Alors on leur dit :'Mais votre gamin, s'il voulait un crocodile, vous lui auriez pris un crocodile ?'", s'agace Ninon. Une situation d'autant plus inquiétante que le nombre d'adoptions de chiens a diminué de près de 7% l'an dernier.

Ce mercredi soir, l'association sera mise à l'honneur sur France 3 grâce à l'émission "Ensemble pour nos animaux", présentée par une voix d'Europe 1, Stéphane Bern.