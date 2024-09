Près de 8.000 animaux ont été recueillis par la SPA au cours de l'été

La SPA dresse lundi le bilan d'un été "toujours aussi compliqué", avec 7.951 animaux recueillis dans ses 64 refuges en juillet et août, auquel s'ajoute une nouvelle baisse des adoptions et de nombreuses sollicitations des autorités pour des cas de maltraitance. "Ce chiffre, comparable à celui de l'été précédent, reste préoccupant et témoigne d'une situation toujours critique", déplore l'association de défense des animaux dans un communiqué.

Une campagne pour relancer les adoptions

Un tiers des animaux abandonnés étaient des chiens et deux tiers des chats, précise à l'AFP Jacques-Charles Fombonne, le président de la SPA. Les adoptions ont de leur côté diminué de 5,8% par rapport à 2023, après une baisse de 5,2% enregistrée l'an dernier, une situation qui ne permet pas de libérer des places pour accueillir de nouveaux pensionnaires.

La SPA a par ailleurs dû faire accueillir de nombreux animaux saisis par les autorités pour des cas de maltraitance. Selon Jacques-Charles Fombonne, pas moins de 700 animaux ont été confiés à l'association un peu avant le début de la période estivale, autant de places en moins pour les animaux abandonnés. Pour relancer les adoptions, la SPA initie une campagne encourageant l'activité physique avec son animal à l'occasion de ses prochaines portes ouvertes, qui se dérouleront le week-end du 5-6 octobre. Une campagne en partenariat avec le ministère des Sports, la promotion de l'activité physique et sportive ayant été déclarée "grande cause nationale 2024".

"Toujours avoir quelqu'un qui vous écoute"

"Adopter encourage l'activité physique", peut-on ainsi lire sur plusieurs affiches mettant en scène un chien et son propriétaire en train de courir ou de contempler l'horizon depuis la montagne qu'ils ont gravie ensemble. Les chats et les nouveaux animaux de compagnie (NAC) ne sont pas oubliés, avec des slogans plutôt axés sur le bien-être mental que les animaux de compagnie procurent.

"Le rapport de l'homme à l'animal est vraiment bénéfique à tout le monde", insiste M. Fombonne. "Du point de vue de l'homme, c'est une meilleure santé physique parce qu'on sort en promenade avec son chien, on est obligé d'avoir une activité avec lui", détaille-t-il.

Avoir un animal de compagnie, "c'est toujours avoir quelqu'un qui vous écoute", ajoute-t-il, vantant "un vrai équilibre psychique avec les animaux". "Et puis c'est un lien social extraordinaire. C'est mieux que les sites de rencontre" pour faire connaissance avec d'autres personnes, affirme-t-il.