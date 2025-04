Samedi 12 avril, la piscine municipale de Hautepierre à Strasbourg a été évacuée à cause de 300 adolescents agités. Face aux incivilités de ces jeunes et aux risques pour les autres usagers, le personnel désemparé n’a pas eu d’autre choix que de fermer temporairement l’établissement.

Samedi 12 avril, dans l'après-midi, environ 300 adolescents ont peu à peu pris d’assaut le bassin intérieur de la piscine municipale de Hautepierre à Strasbourg. Des maîtres-nageurs présents à ce moment-là ont rapporté la scène à Karim Hadi, secrétaire général de la CGT territoriaux de Strasbourg.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi La police met fin au blocage de Sciences Po Strasbourg

"Il va falloir renforcer le personnel"

"Des groupes de jeunes adolescents, âgés entre 10 et 15 ans se sont au fur et à mesure regroupés au sein de la piscine de Hautepierre et entre 15h et 16h, la situation a commencé à dégénérer. Ils couraient partout, ils tapaient avec des boudins dans l’eau, ils criaient et ils certains ont aussi fini par se battre", a-t-il témoigné.

Dans l’incapacité de surveiller correctement les autres bassins et pour éviter une noyade, les maîtres-nageurs décident alors d’évacuer toute la piscine.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Il n’y a jamais eu ce genre de soucis depuis l’ouverture de cette piscine donc les membres du personnel ont été choqués pour certains. Certains sont même en arrêt de travail. Si de tels événements se reproduisent cet été, comment fait-on ?", s'interroge Karim Hadi.

"Il va falloir quelque part renforcer le personnel dans cet établissement et dans tous les établissements d’ailleurs. Parce que cela peut se reproduire là, à Hautepierre, mais cela peut aussi se reproduire dans tous les autres établissements de la collectivité."

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La mairie de Strasbourg va déposer plainte dans les prochains jours. Par précaution, la piscine a fermé toute cette semaine les après-midis. Elle n’a rouvert normalement que depuis ce 18 avril.