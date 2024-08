À Strasbourg, les cours d'écoles végétalisées ouvertes tout l'été pour contrer la canicule

La deuxième vague de chaleur de l'été reflue ce mardi avec seulement neuf départements du Sud-Est encore en vigilance orange canicule, selon Météo-France. À Strasbourg, 33 degrés sont prévus au plus fort de la journée. Les habitants ont la possibilité de se rafraichir dans des cours d'écoles végétalisées ouvertes tout l'été.

"Sans ombre, ça serait invivable"

En plein cœur des vacances scolaires, Julien et son frère William jouent dans la cour de leur école un espace fraîchement rénové, avec moins de bitume et plus de verdure. Au programme ? Du basket et plein d'autres activités gratuites : "On a fait du skate et il y avait des Mister Freeze et il y avait plein de trucs comme un cirque et plein de jeux".

Pendant que ses petits enfants s'amusent, Marie, une retraitée du quartier, profite des bancs à l'ombre des grands arbres. "Sans ombre, ça serait invivable. Mais là, c'est sympa, il y a des transats, des parasols, ça permet d'avoir un petit espace de verdure et de fraîcheur", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Abaisser de quelques degrés

Et c'est bien là l'idée de la mairie écolo de Strasbourg : aider ses habitants à supporter la chaleur. "Le fait d'avoir des arbres, de la végétation qui poussent, ça participe évidemment à abaisser de quelques degrés, parfois deux, trois, quatre, cinq degrés, ça se mesure. Et donc rendre plus agréables les espaces extérieurs", Hülliya Turan, explique l'adjointe en charge de l'éducation.

Six cours d'école végétalisées comme celles-ci sont ouvertes un peu partout dans la ville tous les jours jusqu'au 25 août.