Canicules, sécheresses, inondations : à quoi se préparer dans une France plus chaude de 4°C

Météo-France a publié ce jeudi un rapport détaillant les nouveaux records de chaleurs de pluies ou de sécheresses auxquels la France doit se préparer. Malgré les efforts, le pays connaîtra en 2030 un climat environ 2°C plus chaud qu'au XIXe siècle, et jusqu'à 4°C de plus pour 2100.

Quels que soient ses efforts, la France connaîtra en 2030 un climat environ 2°C plus chaud qu'au XIXe siècle, voire 4°C d'ici 2100 si le monde n'accélère pas la sortie des énergies fossiles. Voici les nouveaux "extrêmes climatiques" auxquels le pays doit se préparer.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Météo-France avait décrit en décembre l'évolution des températures et des pluies attendues en métropole et en Corse au cours du siècle.

Des hivers plus humides et des étés plus secs

L'observatoire a publié jeudi une 2e partie, détaillant cette fois-ci les nouveaux records de chaleurs, de pluies ou de sécheresses désormais possibles, synonymes de catastrophes humaines, écologiques et matérielles à anticiper. Ces travaux se basent sur une "Trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique" (TRACC), scénario établi par Météo-France et retenu par le gouvernement.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Selon cette TRACC, toutes les politiques publiques doivent intégrer la perspective que le climat métropolitain se réchauffe, par rapport à l'époque préindustrielle : de 2°C en 2030 (environ 1,7°C aujourd'hui) ; de 2,7°C en 2050 ; de 4°C en 2100. Cette projection à +4°C correspond à l'évolution réelle du climat en France si celui de la planète augmentait de 3°C au cours du siècle, à peu près la trajectoire actuelle.

L'année 2022, la plus chaude à ce jour, "correspond à une année ordinaire" à l'horizon 2050. Et serait perçue comme "une année exceptionnellement fraîche" par les habitants de 2100, estime Météo-France. "Des hivers secs sont encore possibles", "mais les hivers humides dominent, avec des cumuls qui dépassent largement les records annuels", nécessitant de se préparer à plus de risques d'inondations. "Les étés humides peuvent encore exister mais les étés secs prédominent", estiment les climatologues, ce qui pèsera sur l'agriculture ou la production d'électricité (nucléaire ou barrages).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des records locaux à 50°C "possibles" dès 2050

C'est un paramètre scruté par les professionnels de santé, les travailleurs manuels, les personnes âgées : la durée et l'intensité des jours d'extrêmes chaleurs, au-dessus de 35°C. Atteindre cette marque à l'échelle nationale, cela arrivait une année sur deux à la fin du XXe siècle. En 2030, elle sera dépassée 1 à 5 jours par an, et 8 jours en 2100.

Préoccupantes, car empêchant les corps de récupérer des forces pendant les canicules, les nuits chaudes (plus de 20°C) augmentent fortement: sur le littoral méditerranéen, elles représenteront jusqu'à un tiers de l'année (100 à 120 jours) en 2100. Soit plus du double de ce que vivent les Marseillais de nos jours et qui deviendrait la routine des Parisiens.

La suite après cette publicité

À lire aussi France : 2024, une des années les plus chaudes et les plus pluvieuses

Le seuil des 40°C, "extrêmement rare au XXe siècle", serait atteint tous les ans autour de 2100, tandis que des records locaux à 50°C "sont possibles dès l'horizon 2050" et "probables" en fin du siècle.

Les canicules, de fin juin à fin août sous les présidences Mitterrand et Chirac, pourront survenir dès la mi-mai et jusqu'à fin septembre.

La sécheresse de 2022 sera "fréquente en été"

Outre les inquiétudes sur la répartition annuelle des pluies, les autorités doivent anticiper le danger d'inondations causées par de très forts cumuls sur une seule journée. Dans une France plus chaude de 4°C, les maximums annuels sur 24 heures augmentent partout, "de 15% en général et jusqu'à 30%". La moitié nord et les régions méditerranéennes sont les plus concernées.

Même s'il tombe plus de pluies, le déséquilibre hiver/été et l'évapotranspiration accrue de la végétation sous la chaleur promettent de sévères sécheresses.

À lire aussi France : la plupart des nappes phréatiques bien remplies, mais le Roussillon toujours au plus bas

Avis aux agriculteurs et aux pompiers : "le nombre de jours de sol sec augmente de 1 mois dans la moitié nord et jusqu'à 2 mois dans la moitié sud" dans une France à +4°C. "Les sécheresses deviennent fréquentes en été et en automne" et "peuvent s'étaler sur plusieurs années consécutives", comme l'expérimente déjà le Roussillon.

La sécheresse exceptionnelle de 2022, où la quasi totalité des départements étaient en crise, devient un phénomène "fréquent en été".

Plus de risque d'incendie et moins de neige

Le niveau "élevé" du risque d'incendies, aujourd'hui seulement déclenché dans les régions méridionales, va devenir familier à presque toutes les préfectures et casernes de pompiers. Dans une France à +4°C, le littoral méditerranéen, déjà très exposé, verra une "multiplication par 2 des jours de danger très élevé", soit localement 80 jours par an.

Du côté de la neige, essentielle en montagne pour alimenter les rivières en été, l'hydroélectricité, le pastoralisme et les sports d'hiver, une double peine est attendue: moins de flocons (à moyenne altitude en hiver, partout au printemps) et une fonte plus rapide.