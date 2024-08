Pour contrer la chaleur à Strasbourg, des touristes restent au frais en visitant la cave à vins des hospices

En entrant dans la cave des hospices de Strasbourg, le thermomètre chute de presque 20 degrés. "Par rapport à dehors, c’est sûr qu’on voit la différence", s’exclame Laura, venue visiter ce lieu fondé au XIVᵉ siècle. "C’est très agréable", confirme sa maman Viviane. "C’est joli, j’adore, en plus on aime le vin, donc on n’a pas envie de partir", s’amusent-elles.

"Le plus vieux vin blanc encore conservé en tonneau du monde"

La température dans la cave oscille entre 16 et 18 degrés maximum, grâce au sol d’origine en grès rose des Vosges qui absorbe la chaleur. Des systèmes de refroidissement sont également nécessaires pour conserver au mieux les vins. "Nous, on fait uniquement de l’élevage [de vins] et on ne veut pas qu’ils repartent en fermentation, donc il faut qu’il y ait cette température maximum pour que les vins restent tranquilles", explique Léa Mathieu, régisseuse de la cave des hospices de Strasbourg.

Et certains crus sont ici depuis des siècles. "On a le plus vieux vin blanc encore conservé en tonneau du monde. Il date du millésime 1472. Cette température permet aussi de bien pouvoir le conserver puisqu’il est forcément plus fragile que les autres", poursuit la jeune femme.

Visite gratuite du lundi au samedi

La cave et ses 70 tonneaux centenaires accueillent gratuitement les visiteurs tous les jours du lundi au vendredi de 9 heures à 12h30 et de 13h30 à 17h30, ainsi que le samedi matin avec la possibilité de prendre un audioguide pour trois euros.

Il n’y a pas de dégustation proposée sur place, sauf lors des journées portes ouvertes, mais on peut évidemment faire une étape par le magasin de la cave. "Je pense qu’on va repartir les bras un peu chargés", admet Viviane dans un sourire. Du vin d’Alsace et d’autres régions de France à consommer avec modération évidemment, encore plus sous ces fortes chaleurs.