À Saint-Nazaire, une virée à bord de l'Espadon, premier sous-marin à avoir explorer les fonds marins du cercle polaire

Il y a 60 ans, l'Espadon était le premier sous-marin français à explorer les fonds marins du cercle polaire. Désormais, il est possible de le visiter à Saint-Nazaire. Europe 1 est montée à bord de ce géant des mers, le seul sous-marin présenté à flot en France.

360 heures. C'est le temps que l'Espadon a passé sous la banquise, lors de sa mission au pôle Nord. Sans évidemment rester aussi longtemps, le public a la possibilité de repartir à bord de ce sous-marin de la classe des Narval, qui a été le premier français à passer sous la banquise et dont l'épopée est fidèlement reconstituée à Saint-Nazaire.

Immersion totale

"Il existe un article de presse 'l'Espadon et le Marsouin sous les glaces de l'Arctique, 21 jours de plongée' et on s'est basé sur ce récit. Cette mission a duré du 28 avril au 18 mai 1964 et servait notamment à tester la résistance du matériel au grand froid et aussi la résistance des hommes", détaille Agathe Doufils, chargée de la conservation des collections dans la ville port.

S'il faut se contorsionner un peu pour évoluer dans le bâtiment long de 77 mètres, la température ici y est tout à fait supportable. Grincement, messages en morse... Dedans, les sons nous immergent directement dans l'ambiance que partageaient 65 hommes d'équipage, avec même une simulation de tir. Une plongée d'une heure dont l'histoire est accessible à tous les âges.