À quoi va servir la COP26 ? "Il faut impliquer tout le monde", insiste Jean Jouzel

INTERVIEW

Les COP servent-elles encore à faire avancer la cause climatique ? Alors que s'ouvre dimanche à Glasgow la vingt-sixième édition de ce grand aout entre environnement et diplomatie, le climatologue Jean Jouzel a livré son sentiment sur Europe 1, vendredi soir. Pour le prix Nobel, "il faut impliquer tout le monde" dans les décisions prises lors de ces rassemblements internationaux. "On a besoin de tout le monde", insiste-t-il.

"Pas d'engagements nouveaux" de la Chine

"On pourrait imaginer que les 20 pays du G20 se réunissent, puisque c'est 80% des émissions, et fassent des propositions entre eux", a évoqué le climatologue. "Le problème du réchauffement climatique, c'est que tout le monde est concerné, la vulnérabilité est sur l'ensemble des pays de la planète", ce qui nécessite donc de mettre en place ces COP.

Par ailleurs, la Chine ne sera seulement présente qu'en visioconférence, par l'intermédiaire du président Xi Jinping. "Ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu, c'est clair", a fustigé Jean Jouzel. "La Chine a annoncé des engagements, mais il n'y a pas d'engagements nouveaux et supplémentaires. On peut douter de la neutralité carbone en 2060."