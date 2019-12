Grève : A quoi ressemble le quotidien d’un chauffeur routier ?

REPORTAGE

La grève dans le secteur des transports s'élargit. Quatre syndicats (FO, CFTC, CGC et l'UFR-CFDT) ont appelé les routiers à un mouvement de grève, lundi. Sont ainsi concernés les transporteurs de marchandises, les chauffeurs de car, les déménageurs, les ambulanciers ou encore les transporteurs de fonds et logistique. William fait partie de ceux-là, et Europe 1 est allée à sa rencontre.

William est au volant de son 44 tonnes entre dix et douze heures par jour. Avec son camion frigorifique, il parcourt quotidiennement 400 à 500 kilomètres sur les routes du Grand-Ouest. Il se dit prématurément éreinté. "Dans le surgelé, il y a des horaires décalés : "Je fais parfois des départs à 5h du matin et des fins de journée à 2h du matin", raconte-il. "Ça fait 25 ans que je fais ce métier, c’est beaucoup de fatigue, surtout la nuit. Je me vois mal le faire encore à 64 ans."

Le chauffeur gagne 2.100 euros bruts par mois, à peu près le salaire médian dans la profession. "C’est largement trop peu : au taux horaire on est quasiment au Smic !", soupire-t-il. "Surtout pour la responsabilité que cela demande, en termes de matériel, de marchandise, de sécurité." C’est pour réclamer notamment une amélioration de son salaire, de ses conditions de travail et de sa retraite que le routier se met en grève lundi.

"Chacun a le droit de défendre sa peau !"

Il se lance dans l’action organisée à l’appel de quatre syndicats (FO, CFTC, CGC et UFR-CFDT). Outre un treizième mois et une revalorisation des grilles salariales, ces derniers demandent au gouvernement le maintien du congé de fin d’activité, qui permet aux conducteurs attestant d’une certaine ancienneté de partir en retraite cinq ans avant l’âge légal. Ils dénoncent également une recrudescence des arrêts maladies à cause de la pénibilité du métier, que ce soit chez les transporteurs de marchandises, les chauffeurs de car, les déménageurs ou les ambulanciers.

William a bien conscience que le mouvement va compliquer un peu plus la vie de ses concitoyens mais, dit-il, "chacun a le droit de défendre sa peau !"