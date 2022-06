À Omaha Beach, les retrouvailles émouvantes des vétérans américains, 78 ans après le D-day

C'est le 78e anniversaire du débarquement en Normandie. Le 6 juin 1944, les Américains et leurs alliés arrivaient par la Manche pour chasser l'occupant nazi. Depuis, chaque année, c'est la tradition, un hommage est rendu à ces héros de la Seconde Guerre mondiale. Mais à cause du Covid-19, cela faisait trois ans que les vétérans américains ne pouvaient plus assister aux cérémonies. C'est donc avec une certaine émotion que plusieurs d'entre eux ont fait leur retour aujourd'hui en France. Europe 1 a assisté à cet hommage militaire et religieux sur l'emblématique plage d'Omaha Beach.

Une cérémonie particulièrement poignante où les vétérans ont pu remonter dans des jeeps militaires d'époque en uniforme et revenir sur cette plage mythique où ils ont débarqué il y a 78 ans. Parmi eux, Jack Stomes, presque centenaire, qui n'avait encore jamais remis les pieds en France. "C'est super de revenir ici et de voir tous ces gens. J'aimais ces gens en 1944 et je les aime toujours en 2022", assure-t-il au micro d'Europe 1.

"C'est beaucoup de souvenirs. On pense surtout aux gens qu'on a perdus sur ces plages. C'est une matinée sombre, mais aussi incroyable", poursuit le vétéran.

Crédit photo : Nina Droff / Europe 1

Un moment unique et spécial

À la fin de la cérémonie, l'assemblée a entonné un couplet du chant Amazing Grace en hommage aux victimes. "C'est vraiment une grande émotion de revoir tous ces vétérans", raconte Éric Hossack, le pasteur de Bayeux. Un moment unique et spécial pour lui, qui récitait la prière. "J'ai un grand-oncle qui a débarqué ici le jour-J. Je viens ici prier chaque semaine pour ces gens et voilà qu'ils sont venus. C'est merveilleux", conclut-il, visiblement ému.

Une émotion partagée par les spectateurs. Sylvie est venue de l'est de la France pour rencontrer tous ces hommes. "C'est tout à fait exceptionnel", déclare-t-elle. D'autant plus que "c'est certainement une des dernières fois qu'on les voit présents". Et d'ajouter : "Il y avait plein d'émotion quand ils sont arrivés. Ça fait frissonner."

Le cortège de vétérans a ensuite fait route vers le cimetière américain de Colleville pour fleurir les tombes des soldats.