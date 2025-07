Au mémorial de la Shoah, une série de clichés du camp d'Auschwitz réalisée par Raymond Depardon

Le mémorial de la Shoah de Paris expose jusqu'en novembre prochain une quarantaine de photos du camp d'Auschwitz, prises à la fin des années 70 par Raymond Depardon.



À l'occasion des 80 ans de la fin de la Seconde guerre mondiale, le mémorial de la Shoah de Paris propose une exposition gratuite jusqu'au 9 novembre sur le camp d’Auschwitz, à travers des photos prises à la fin des années 70 par Raymond Depardon, photographe et cinéaste.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi 80 ans de la libération d'Auschwitz : un hommage a eu lieu au Mémorial de la Shoah à Paris en présence de rescapés

"La neige renforce l'esthétique du noir et blanc"

Sur les murs du musée, les visiteurs pourront observer le mirador central de Birkenau, et les rails sur lesquels les trains de déportés arrivaient, sous un épais manteau blanc. Cette photo, Raymond Depardon la prend durant l’hiver 1979 pour Paris Match. Comme la quarantaine d’autres photos, le cliché est exposé en grand format.

"On a l'impression vraiment d'être encerclés", observe Denis, un visiteur. "On retrouve un peu cette magnificence des lieux de souffrance. La neige renforce cette esthétique du noir et blanc. On imagine des conditions extrêmement difficiles".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des images devenues symboliques

Les négatifs des photos sont aussi visibles : plusieurs prises pour une seule photo retenue. Celle qui traduit le mieux l’horreur, à une époque où Auschwitz n’était pas encore connu de tous. "On en parlait, mais ce n'était pas un phénomène symbolique tel que ça l'est aujourd'hui. Les photos de Raymond Depardon sont parmi les premières qu'ils ont sorties en France", explique au micro d'Europe 1, Sophie Nagiscarde, directrice des affaires culturelles au mémorial.

"Je pense qu'elles ont effectivement contribué à mettre en avant une certaine image du lieu. Ces images sont devenues symboliques", ajoute-t-elle. Après Paris Match, des journaux finlandais ou encore japonais se resserviront de ces images, contribuant à entretenir un peu partout la mémoire de plus d’un million de disparus du camp d'Auschwitz.