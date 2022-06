Après deux ans de pandémie, les Américains sont de retour sur les plages du débarquement

C’était il y a 78 ans. Le 6 juin 1944, le débarquement des forces alliées, aussi appelée Opération Neptune, s'opère sur les plages de Normandie. Au petit matin, les premiers soldats foulent le sable des plages pour libérer les zones contrôlées par l’Allemagne nazie. Des lieux chargés d’histoire, de symboles et essentiels dans l’imaginaire collectif.

Et plus particulièrement pour les Américains, principaux acteurs de ce jour historique. Après deux ans de restrictions liées au Covid-19, ils sont de retour sur les côtes normandes. A Omaha Beach, l'une des plages les plus sanglantes du débarquement, Matthew collecte quelques grains de sable, qu’il compte bien ramener en Floride. "C’est à couper le souffle, on ne peut pas mettre de mots là-dessus", affirme-t-il subjugué.

Tradition et hommages

C’est la première fois que Matthew vient en Normandie. Moment d’autant plus spécial pour ce jeune capitaine dans l’armée de terre américaine. "On essaie de se mettre à la place de ces soldats, mais c’était un rôle trop important. Rien n’est comparable à ce qu’il s’est passé sur cette plage il y a 78 ans. En tant qu’Américain, c’est vraiment valorisant"

Plus à l’ouest, direction l'Utah beach, autre théâtre majeur du débarquement. Assis en terrasse, Chris, un habitué, observe un défilé de blindés de l’époque. Il revient pour la première fois depuis le début de la pandémie pour respecter la tradition, mais aussi rendre hommage. "C’est dans nos têtes, car c’est la première fois qu’il y a une guerre en Europe depuis 1945", nous confie-t-il. "Mais l’histoire se répète n’est-ce pas ?"

Comme Chris, ils seront nombreux tout à l’heure, à assister aux cérémonies officielles de Bernières-sur-Mer, et au survol des plages, par la patrouille de France.