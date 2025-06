La Chine annonce un défilé militaire pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale

La Chine va faire défiler soldats et équipements militaires début septembre sur la place Tiananmen à Pékin pour le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont annoncé mardi les autorités.

La Chine va faire défiler soldats et équipements militaires début septembre sur la place Tiananmen à Pékin pour le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont annoncé mardi les autorités. Des millions de Chinois ont perdu la vie durant la longue et sanglante guerre d'invasion menée par le Japon en Chine dans les années 1930 et 1940.

Le Parti communiste chinois (PCC) a multiplié durant la dernière décennie les grandes commémorations de la résistance aux troupes japonaises durant le conflit, l'occasion pour les autorités de célébrer une Chine redevenue capable de se défendre face aux attaques.

Le président Xi Jinping présidera le défilé qui aura lieu le 3 septembre au bord de la place Tiananmen, a déclaré mardi lors d'une conférence de presse Wu Zeke, un responsable de la Commission militaire centrale - l'organe qui commande l'armée. Le Kremlin a indiqué que le président russe Vladimir Poutine serait présent. D'autres dirigeants étrangers sont également attendus, ont simplement indiqué les autorités chinoises.

Présentation de nouveaux armements, pour les "batailles du futur"

La commémoration comprendra des troupes au sol marchant au pas, des colonnes blindées, des formations aériennes et divers équipements de combat de pointe, a précisé Wu Zeke. L'événement permettra de présenter de "nouveaux types de forces de combat, y compris des équipements intelligents" et sans pilote, a indiqué l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Les autorités n'ont pas précisé quels types d'armements seront présentés. Elles ont toutefois assuré qu'il s'agirait de matériel chinois de haute précision, conçu pour les "batailles du futur". Ce défilé vise à renforcer l'esprit patriotique autour du PCC et du président Xi Jinping, ainsi qu'à se rapprocher encore davantage du rêve "du renouveau de la Nation chinoise", a indiqué Wu Zeke.

Ce slogan est régulièrement utilisé en référence à la volonté de refaire de la Chine un pays développé et qui compte sur la scène internationale - après des décennies de troubles, de conflits et de faiblesse économique et militaire.

Une période marquée par les atrocités subies par la population chinoise

Après avoir conquis une large partie du nord-est de la Chine au début des années 1930, l'armée impériale japonaise a lancé en 1937 une invasion à grande échelle du pays, faisant des millions de morts. Le conflit s'est achevé avec la reddition du Japon en 1945. Mais la Chine a ensuite replongé dans la guerre civile, qui s'est terminée en 1949 avec la victoire des communistes.

Les relations entre Pékin et Tokyo sont toujours marquées par le conflit et notamment par les atrocités commises par les troupes japonaises durant cette période. La Chine avait déjà organisé un grand défilé militaire en 2015 lors du 70e anniversaire de la fin de la guerre. Des milliers de soldats, des chars et des missiles balistiques avait parcouru l'avenue Chang'an devant la place Tiananmen.

Les autorités avaient mobilisé des centaines de milliers de participants et de spectateurs, bouclé une grande partie du centre et fermé des aéroports. Elles avaient également suspendu temporairement l'activité des usines polluantes afin de garantir un ciel bleu.