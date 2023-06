À Nice, des prières musulmanes pour le prophète Mahomet ont eu lieu dans plusieurs écoles

La laïcité est de nouveau menacée dans les écoles. Des prières musulmanes et des minutes de silence pour le prophète Mahomet ont été signalées dans plusieurs établissements scolaires de Nice. Des faits graves que dénoncent le député des Alpes-Maritimes et président des Républicains, Eric Ciotti, ainsi que le maire de Nice, Christian Estrosi.

Une quinzaine d'enfants ont prié à même le sol

Les faits se sont déroulés au moment de la pause du déjeuner, il y a environ trois semaines dans au moins trois écoles niçoises. Deux écoles primaires du centre-ville, l'école Saint-Sylvestre, l'école Fouont Cauda et une école primaire du quartier sensible des Moulins, où un jeune élève de sixième aurait demandé à ses camarades d'observer une minute de silence pour rendre hommage au prophète Mahomet.

Dans les différents établissements, une quinzaine d'enfants à chaque fois ont prié à même le sol, selon les informations d'Europe 1. Des scènes identiques auraient également eu lieu dans un collège et un grand lycée de la ville de Nice, mais cela reste à confirmer.

Une opération coordonnée par des imams et leurs familles

Selon certaines sources, ces élèves auront répondu à une opération coordonnée par des imams et leurs familles. Des informations qui vont faire l'objet d'enquêtes. Mais d'ores et déjà, le maire de Nice, révolté, a demandé aux ministres de l'Intérieur et de l'Education nationale de se saisir du dossier pour enrayer le phénomène et convoquer au plus vite les familles. Christian Estrosi a aussi demandé à la Première ministre le lancement d'une grande campagne de sensibilisation à la radicalisation pour mieux protéger les enfants.