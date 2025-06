SONDAGE - 64% des Français estiment que l’islam est incompatible avec les valeurs de la République française

Près de 64 % des Français considèrent que l’islam est incompatible avec les valeurs de la République, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Un résultat qui met en lumière des fractures générationnelles et politiques sur la place de la religion dans la société française.

Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche, près de 64% de Français estiment que l’islam est incompatible avec les valeurs de la République. Un ressenti qui traduit des tensions persistantes autour de la place de la religion dans l’espace public et du vivre-ensemble.

Des nuances selon la couleur politique

Parmi les répondants, les résultats sont assez homogènes entre les différentes catégories de la population. Ainsi, ils sont 64 % d'hommes à être favorables à cette suspension et 66 % de femmes.

Les 50 à 64 ans s'avèrent être les plus en adéquation avec cette incompatibilité de l'islam avec les valeurs de la République française. Ils sont 75 % à répondre "incompatible" ainsi que 64% pour les 18 à 24 ans.

Les 65 ans et plus y partagent, eux aussi, cet avis à 70 %. A contrario, les 25 à 34 ans sont seulement 54% à trouver que l’islam est incompatible avec les valeurs de la République française.

En fonction des sensibilités politiques, les différences s'accentuent plus. Ainsi, ils sont seulement 32 % chez les sympathisants de la gauche à être en adéquation avec cette idée contre 86 % pour les partisans de la droite. Pour la majorité présidentielle, ils sont 57 % à juger incompatibles islam et République française.

*Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.