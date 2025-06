Iran-Israël : après la mort de plusieurs hauts gradés iraniens, le régime des Mollahs peut-il tomber ?

L'attaque massive israélienne qui a visé plusieurs hauts gradés du régime iranien, dont le chef des gardiens de la Révolution vendredi ouvre la voie à une chute de la République islamique. Déjà affaiblie par le contexte internationale, celle-ci pourrait ne pas survivre aux frappes ciblées de l'Etat hébreu. Explications.

Vendredi matin, Israël, disant disposer de renseignements prouvant que Téhéran s'approchait du "point de non-retour" vers la bombe atomique, a lancé une attaque massive sur le territoire iranien, visant plus de 200 sites militaires et nucléaires et tuant les plus hauts gradés du pays, dont le chef des gardiens de la Révolution.

Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, appelle à présent les Iraniens à se lever contre le régime "maléfique et oppressif" des Mollahs, un régime de plus en plus affaibli. Explications.

Un régime affaibli

Entre une économie à terre et des mouvements de contestation populaire à répétition, la République islamique fait face à de multiples crises. Une situation délicate à laquelle vient désormais s'ajouter les frappes israéliennes qui ont détruit certaines infrastructures militaires et industrielles. Le régime des Mollahs est dans une situation de grande fragilité, inédite selon Mona Jafarian, franco-iranienne.

"Jamais auparavant la République islamique n'avait été autant affaiblie, avec l'élimination de tous leurs proxy-terroristes : le Hamas, le Hezbollah, les Houthis ou même Bachar al-Assad en Syrie. Et là, ça peut être le coup fatal pour le régime. On a beaucoup d'espoir de se dire que cette fois sera peut-être la bonne et qu'on arrivera enfin à faire tomber la République islamique", estime-t-elle.

Une opposition structurée nécessaire

Mais si tous les éléments semblent réunis pour faire tomber ce régime vieux de 46 ans, il va falloir que la population s'organise, explique Fabrice Balanche, spécialiste du Moyen-Orient : "Il faudrait qu'il y ait quand même une opposition intérieure beaucoup plus structurée, beaucoup plus violente tout simplement, qu'il y ait des gens qui prennent les armes. Parce que les gardiens de la Révolution, ils ne vont pas poser les armes comme ça", rappelle-t-il.

Et face à la contestation, la République islamique a recours à la peine de mort comme moyen de répression. Selon des ONG, en 2024, au moins 975 personnes dont 31 femmes ont été exécutées en Iran.