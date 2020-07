À Fréjus Saint-Raphaël, la saison se lance sur fond de crainte d'une seconde vague

REPORTAGE

Après un important weekend de départs en vacances, les touristes sont arrivés à destination. Après un samedi très chargé sur les autoroutes, qui a même vu un pic exceptionnel de 955 km de bouchons à la mi-journée, le temps est à la détente pour les Français qui ont la chance d'être en vacances. Des touristes tout particulièrement attendus cette année, en raison des conséquences de la crise sanitaire du coronavirus qui a amputé une bonne partie de la saison.

"C'est moins pire que ce qu'on pensait"

C'est notamment le cas à Fréjus Saint-Raphaël, où Émilie, responsable d'une boutique qui vend des savons en bord de mer, a le sourire en voyant les touristes déambuler dans la station balnéaire. "C'est moins pire que ce que l'on pensait. Franchement, ce n'est pas trop mal. Je pense que ça fait du bien de s'aérer, de sortir. Je suis contente de ce début de saison."

"Ça permet de voir du monde"

Cette foule ne déplaît pas non plus à Thomas et sa famille, qui ont profité de la réouverture de la liaison aérienne avec Nice pour passer quelques jours en famille. "Ça permet de voir du monde, c'est agréable de voir autre chose que le rayon [de 100 km] autour de chez soi. À cause du confinement ça fait plusieurs mois que mes enfants n'ont pas vu leur arrière grand-mère, ces quelques jours vont donc lui faire du bien", estime-t-il au micro d'Europe 1.

"Personne ne met son masque dans la rue"

Pourtant parmi les touristes, tous ne sont pas aussi rassurés que Thomas, à l'instar de cette femme venue des Charentes avec son compagnon, et qui s'inquiète du relâchement des gestes barrières face au coronavirus. "Je suis choquée, personne ne met son masque dans la rue. Donc on se restreint et on va seulement à la plage. Personne ne respecte les règles."

Cette inquiétude face au manque de rigueur dans l'application des mesures sanitaires gagne aussi le milieu médical. Puisque quatorze médecins de renom, dont le chroniqueur Jimmy Mohamed qui officie sur Europe 1, ont réclamé samedi dans une tribune publiée par Le Parisien "le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos" pour éviter que l'épidémie de Covid-19 ne reparte à la hausse. Cette demande collective qui intervient au moment de la levée de l'état d'urgence sanitaire, et alors que le taux de reproduction de l’épidémie est passé au-dessus de 1 en métropole, ce qui signifie qu'un malade contamine désormais plus d'une personne.