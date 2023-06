+50% en 50 ans : les Français mangent deux fois plus de viande que la moyenne mondiale

Avec les nouveaux modes de consommation, le véganisme et le végétarisme, on pourrait croire que notre consommation de viande est en baisse mais la réalité est tout autre. Un Français mange environ 85 kilos de viande par an, soit deux fois plus que la moyenne mondiale. Mais les habitudes ont changé : la volaille est désormais préférée au porc et au bœuf.

La consommation de volaille augmente

Ces 50 dernières années, la consommation de viande a augmenté de 50% depuis 1970. Une consommation qui n'a plus rien à voir avec celle de nos parents. "En moyenne par personne, la consommation de viande a augmenté jusque dans les années 1990, puis elle a diminué. Aujourd'hui, elle est à peu près stable depuis une petite dizaine d'années. Depuis 20 ans, la consommation de viande par personne a diminué sur la viande de porc et la viande bovine mais elle n'a fait qu'augmenter sur la viande de volaille", explique Lucile Rogissart, chercheuse à l'Institut de l'économie pour le climat.

Ce qui tombe plutôt mal pour les élevages de volailles français qui connaissent, depuis quatre ans, 12% de baisse de production, principalement en raison de la succession des épisodes de grippe aviaire. Conséquence, les concurrents étrangers en profitent. "Ça résulte en une augmentation des importations qui sont passées de l'ordre de 217 milliers de tonnes en 2002 à 822 milliers de tonnes en 2022", indique Lucile Rogissart. La volaille importée provient en grande majorité de Pologne.

Les bovins responsables de 11,8% des émissions de gaz à effet de serre

Aujourd'hui, près de 90% des viandes importées en France proviennent de l'Union européenne. Dans un rapport, la Cour des comptes estime que les bovins sont responsables de 11,8% des émissions de gaz à effet de serre, et recommande ainsi de réduire la taille et le nombre de cheptels bovins.